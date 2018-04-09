تأهيل متطوعين لتقديم انشطة لأسر الشهداء والمصابين بسيناء

عقد مجلس إدارة "جمعية رعاية أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء"، اجتماعًا لإعداد كوادر المتطوعين، تمهيدًا لتنفيذ عدة أنشطة التى تستهدف تقديم الرعاية لأعضاء الجمعية.





وقال "حسين اسبيتان"، المدير التنفيذى للجمعية، إنه تم تنظيم اجتماع للمتطوعين من الشبان والشابات، للمشاركة الدائمة فى أنشطة الجمعية، التى تستهدف تقديم وسائل الرعاية المختلفة لأسر الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء، حيث تضم الجمعية أكثر من 1200 مسجل من أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء.





أضاف "عادل أبو الحج"، مسئول الأنشطة بالجمعية، أن الجمعية تشارك فى الأنشطة والفعاليات التى تنظمها مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة الخاصة برعاية الأيتام أيضا وذلك تحت إشراف محافظ شمال سيناء، وكذلك تقديم أنشطة الدعم النفسى لأطفال أسر الشهداء والمصابين والبرامج الترفيهية.