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برلمانى: مستوردو خشب الزان يمارسون سياسات احتكارية.. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:53 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أعلنت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة بشأن الخامات المرتفعة وحالة اليأس والإحباط العام التى أصابت العاملين فى مجال صناعة الأثاث بمحافظة دمياط.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن هناك تجمهرًا من صناع الأثاث أمام الغرفة التجارية في دمياط، اعتراضًا على زيادة أسعار الأبلكاش 50 دولارًا فى الصندوق، وهذه هي الزيادة الثانية فى مدة زمنية قصيرة، وكانت قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن التجار يرفعون سعر اللوح إلى 110 جنيهات، لمضاعفة أرباحهم.

أردفت إيفيلين متى: شكا الصناع من ارتفاع سعر متر أخشاب «الزان»، خلال فترة الانتخابات الرئاسية، إلى أكثر من 500 جنيه، رغم تكدس مخازن التجار بكميات كبيرة من هذه الأخشاب، الأمر الذى يؤكد وجود ممارسات احتكارية من قبل المستوردين.

أوضحت أن عددًا من أصحاب الورش اضطروا إلى إغلاقها، بسبب عدم قدرتهم على شراء الأخشاب بهذه الأسعار الجديدة، وما يحدث من ارتفاع مفاجئ لسعر لوح "الأبلكاش" يزيد من العقبات التي تواجه الحرفيين، مؤكدة أن معظم الورش باتت مهددة بالغلق أو العمل بنصف طاقتها، وأصبح من الضروري أن تتدخل الدولة بفتح أسواق داخلية وخارجية.

وطالبت عضو البرلمان بتدخل الدولة لإحداث نوع من التوازن فى الأسعار، وبأن تكون الأسعار ثابتة.

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