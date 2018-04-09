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«غرفة الأخشاب» تطالب الحكومة بدعم صناعة الأثاث .. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:55 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال أحمد حلمي، رئيس غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن الفترة الحالية شهدت ارتفاعا فى أسعار الخامات، ومستلزمات الإنتاج، من مسامير وغراء ودهانات، وهو الأمر الذى تسبب فى عدم قدرة النجار على الاستمرار فى العمل.

وطالب في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، الحكومة بضرورة التدخل لإنقاذ صناعة وتجارة الأثاث، بسبب كارثة ارتفاع أسعار الأخشاب.

وذكر أن الورش الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الأخشاب مهددة بالغلق، نتيجة اعتمادها على صناعة "الأبلكاش"، حيث يعانى السوق حاليا من نقص المعروض منه، نظرا لقرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوقف استيراد الأبلكاش الصيني، إضافة إلى ارتفاع أسعاره، حيث سجل 115 جنيها بدلا من 90 جنيها للمتر.

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