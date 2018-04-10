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فكر دينى

تعرف على حكم قنوت الفجر

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:24 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الفقهاء اتفقوا على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر في النوازل، واختلفوا في مشروعيته فيما عدا ذلك.

وأضاف": الناظر في واقع الأمة الإسلامية الحالي يجد أن الأمم قد تداعت عليها من كل جانب، مما يجعلها في أمس الحاجة إلى الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بالقنوت.

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