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الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 35 : 12 ص
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تعرف على حكم قنوت الفجر
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:24 ص
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الفقهاء اتفقوا على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر في النوازل، واختلفوا في مشروعيته فيما عدا ذلك.
وأضاف": الناظر في واقع الأمة الإسلامية الحالي يجد أن الأمم قد تداعت عليها من كل جانب، مما يجعلها في أمس الحاجة إلى الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بالقنوت.
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