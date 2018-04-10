تعرف على حكم قنوت الفجر

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الفقهاء اتفقوا على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر في النوازل، واختلفوا في مشروعيته فيما عدا ذلك.



وأضاف": الناظر في واقع الأمة الإسلامية الحالي يجد أن الأمم قد تداعت عليها من كل جانب، مما يجعلها في أمس الحاجة إلى الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بالقنوت.

