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شاهد.. احتفالات أهالي قرى ونجوع كفرالشيخ بشم النسيم

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:45 م
احتفالات أهالي قرى
احتفالات أهالي قرى ونجوع كفرالشيخ
حمادة خطاب

في جو من البهجة والسعادة، توافد الأهالى بصحبة أطفالهم منذ صباح اليوم من القرى والعزب على الأراضي الزراعية، بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى عدد من الحدائق التى أُعدّت لاستقبال المواطنين لقضاء شم النسيم، واصطحب الأهالى الأطعمة من الفسيخ والرنجة والبصل لتناولها بالاراضي كنوع من التنزة، وتوجه الأطفال بجوار اهاليهم لممارسة هواياتهم واللعب.
وقد اتخذ الأطفال من الأراضي الزراعية متنزها لقضاء شم النسيم.

وفضّل عدد من الأسر شراء كل التزاماتهم قبل تناولهم الفسيخ والرنجة والبصل، كما توافد على مدينة كفر الشيخ ليلا عدد كبير من قرى المحافظة للتنزه، وقضاء وقت ممتع.

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