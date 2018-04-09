الصحة: تحويل طبيب يروج لختان الإناث للتحقيق.. فيديو

قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، إنه "سيتم تحويل أحد الأطباء للتحقيق في نقابة الأطباء لترويجه لختان الإناث، وإن النقابة عليها شطبة لأنه يروج لأفكار جاهلة".



وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد أنه يجب شطب طبيب الختان من النقابة، وما فعله بلبلة في المجتمع، وأنا هجيب الطبيب ده وهوقفه عن العمل، وسيتم تحويله للتحقيق وفصله من العمل".



وكان أحد الأشخاص قام بالاتصال بخط نجدة الطفل، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ليحرر بلاغا رسميا يحمل رقم 15356 ضد الطبيب أحمد عبده الأزهري، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، بعد أن قام بنشر ملخص عن ختان الإناث في الطب الشرعي، على صفحة مستشفى تبارك الأزهري، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



أشار البيان الذي نشره المجلس القومي للطفولة والأمومة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه سيتم التواصل مع النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الموضوع.



في نفس السياق، أوضح المجلس القومي للأمومة والطفولة خلال بيانه، أن ختان الإناث مخالفة صارخة لآداب مهنة الطب والتي تدور حول عدة مبادئ هى “المنفعة ومنع الخطر والعدل والقدرة على اتخاذ القرار والموافقة المبنية على معرفة”.



كما نوه المجلس عن إصدار القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات عام 2016، والذي نص على المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز السبع سنوات لكل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى موت.