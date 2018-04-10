وول ستريت تغلق مرتفعة مع تخفيف واشنطن موقفها من التجارة مع الصين

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت، أمس الاثنين، مع تبني صناع السياسات في الولايات المتحدة موقفا أقل حدة تجاه رسوم التجارة مع الصين مما عزز موجة تعاف من خسائر الأسبوع الماضي، وإن كانت المؤشرات قلصت مكاسبها في الدقائق الأخيرة من الجلسة.



وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 46.34 نقطة أو 0.19 بالمئة ليغلق عند 23979.10 نقطة.



وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.69 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 2613.16 نقطة.



وصعد المؤشر ناسداك المجمع 35.23 نقطة أو 0.51 بالمئة لينهي اليوم عند 6950.34 نقطة.