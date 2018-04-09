FBI يتحدى ترامب.. مداهمة مكتب محاميه الخاص ومصادرة تسجيلات تدين الرئيس الأمريكي في قضية "ممثلة البورنو"



كما قامت النيابة بحملات مماثلة على محامين مقربين من كوهين للحصول على مكالمات هامة.



وبينت الصحيفة، أن كوهين لعب دورا مهما في علاقة حملة ترامب بروسيا، كما أنه دفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية من أجل إسكاتها لعدم الإفصاح بعلاقتها الجنسية مع ترامب.

نفذ فريق من مكتب التحقيق الفيدرالي حملة تفتيشية في مكتب محامي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مكتب التحقيق الفيدرالي "أف بي أي" اقتحم مكتب محامي ترامب الشخصي وصديقه المقرب، مايكل كوهين، وصادر تسجيلات تتناول العديد من الموضوعات من بينها تسجيلات بشأن دفع أموال لممثلة البورنو التي تتهم ترامب بدفع فلوس لها من أجل سكوتها.وبينت الصحيفة أن مفتشين فيدرالين حصلوا على مذكرة تفتيش بعد موافقة من المستشار الخاص روبرت مولي. ووصف محامي ترامب، كوهين التفتيش غير مناسب وغير ضروري تماما.وبحسب الصحيفة فإن عملية التفتيش ربما ليس لها علاقة بتحقيقات مولر التي يجريها حول تقارب ترامب مع روسيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.