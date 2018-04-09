ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

FBI يتحدى ترامب.. مداهمة مكتب محاميه الخاص ومصادرة تسجيلات تدين الرئيس الأمريكي في قضية "ممثلة البورنو"

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:40 م
حامي الرئيس الأمريكي
حامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
حسن محرم
نفذ فريق من مكتب التحقيق الفيدرالي حملة تفتيشية في مكتب محامي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مكتب التحقيق الفيدرالي "أف بي أي" اقتحم مكتب محامي ترامب الشخصي وصديقه المقرب، مايكل كوهين، وصادر تسجيلات تتناول العديد من الموضوعات من بينها تسجيلات بشأن دفع أموال لممثلة البورنو التي تتهم ترامب بدفع فلوس لها من أجل سكوتها.

وبينت الصحيفة أن مفتشين فيدرالين حصلوا على مذكرة تفتيش بعد موافقة من المستشار الخاص روبرت مولي. ووصف محامي ترامب، كوهين التفتيش غير مناسب وغير ضروري تماما.

وبحسب الصحيفة فإن عملية التفتيش ربما ليس لها علاقة بتحقيقات مولر التي يجريها حول تقارب ترامب مع روسيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.

كما قامت النيابة بحملات مماثلة على محامين مقربين من كوهين للحصول على مكالمات هامة.

وبينت الصحيفة، أن كوهين لعب دورا مهما في علاقة حملة ترامب بروسيا، كما أنه دفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية من أجل إسكاتها لعدم الإفصاح بعلاقتها الجنسية مع ترامب.

ترشيحاتنا

خيري رمضان: حديقة الحيوان استقبلت 105 آلاف مواطن لأول مرة في تاريخها.. فيديو

بوسي تتألق في حفلة النادي الأهلي.. وتطالب الجماهير بالدعاء للخطيب

مرتضى منصور لـ"المعلم": "أنت فقدت الذاكرة ولا إيه"

رجال طائرة الأهلي يهزم الزمالك 3/ صفر ويتأهل لنهائي كأس مصر

بث مباشر لكلمة الرئيس الأمريكي بشأن تطور الأوضاع في سوريا

القومي للسموم: جرعة العلاج من تسمم الفسيخ تصل إلى 200 ألف جنيه.. فيديو

بتكلفة 20 مليار دولار.. فرنسا تحول منطقتين أثريتين بالسعودية لمقاصد سياحية

أحمد موسى: «تميم» يحضر القمة العربية بالمملكة.. ومحافظ في استقباله .. فيديو

أحمد موسى: اقتراب الغزو الأمريكي لسوريا ..فيديو

إذاعة فرنسا: قناة السويس مغامرة إنسانية أعادت رسم خريطة العالم.. صور

FBI يتحدى ترامب.. مداهمة مكتب محاميه الخاص ومصادرة تسجيلات تدين الرئيس الأمريكي في قضية "ممثلة البورنو"

إصابة 10 في انقلاب سيارة داخل ترعة بكفر الشيخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

"آبو" يتألق في حفل شم النسيم بالسخنة.. صور

محمد صلاح صاحب أفضل معدل تهديفي في إنجلترا وهاري كين الخامس

العسيلي يشعل شم النسيم بالسخنة بأغاني "خاينة" و"حتة تانية".. صور

فيديو

حدائق الحيوان: لا بلاغات عن تحرش أو شجار ..فيديو
الصحة: لم نرصد أي حالات تسمم بسبب الفسيخ والرنجة .. فيديو
خيري رمضان: حديقة الحيوان استقبلت 105 آلاف مواطن لأول مرة في تاريخها.. فيديو
أحمد موسى: «تميم» يحضر القمة العربية بالمملكة.. ومحافظ في استقباله .. فيديو
أحمد موسى يعرض مستند فساد كارثي من داخل قناة الشرق الإخوانية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟