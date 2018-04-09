عبد الحليم عبو: "طائرة الأهلي" هدفها حصد كل البطولات

أبدي عبد الحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز مساء اليوم، الإثنين، علي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.



وفاز الأهلي علي الزمالك 3/ صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة ستاد القاهرة، مساء اليوم.



وقال عبو : حققنا قبل عدة أيام بطولة إفريقيا، وقبلها بطولة الدوري، وكلها إنجازات تخلق لدينا دوافع لاستكمال المشوار هذا الموسم بإصرار بحثا عن تحقيق العلامة الكاملة باستعادة لقب كأس مصر.



وأوضح أن الفريق فقد كأس مصر العام الماضي، وحل ثالثا، ومنذ بداية الموسم و تعاهدنا لاعبين و جهاز فني لحصد جميع البطولات هذا الموسم، ليكون موسمًا مثاليًا بالنسبة لطائرة النادي الأهلي للرجال.