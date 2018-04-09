ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عبد الحليم عبو: "طائرة الأهلي" هدفها حصد كل البطولات

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:47 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدي عبد الحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز مساء اليوم، الإثنين، علي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وفاز الأهلي علي الزمالك 3/ صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة ستاد القاهرة، مساء اليوم.

وقال عبو : حققنا قبل عدة أيام بطولة إفريقيا، وقبلها بطولة الدوري، وكلها إنجازات تخلق لدينا دوافع لاستكمال المشوار هذا الموسم بإصرار بحثا عن تحقيق العلامة الكاملة باستعادة لقب كأس مصر.

وأوضح أن الفريق فقد كأس مصر العام الماضي، وحل ثالثا، ومنذ بداية الموسم و تعاهدنا لاعبين و جهاز فني لحصد جميع البطولات هذا الموسم، ليكون موسمًا مثاليًا بالنسبة لطائرة النادي الأهلي للرجال.

ترشيحاتنا

قبل ساعات من انطلاق الليلة الكبيرة لـ"أم العواجز".. حفيدة النبي وشهدت كربلاء واستشهاد الحسين.. وأجبرت على السفر لمصر ومغادرة الدولة الأموية.. وشكوك حول حقيقة مقامها الموجود في القاهرة

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

خادمة إثيوبية تحاول قتل طفلة سعودية باستخدام «بطانية».. صور

جهود أمنية لضبط عاطل ألقى حقيبة أسلحة على كمين بدائري القليوبية

مرتضى منصور: الزمالك انتهت علاقته بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة

شاهد.. نادي الزمالك النهري عقب افتتاحه في شم النسيم

الأهلي يواجه أياكس الهولندي في اعتزال حسام غالي بدبي

إسماعيل يوسف يعقد جلسة مع إيهاب جلال لكشف أسباب تصريحات الاستقالة

ارتفاع نسبة الصادرات الأمريكية إلى إيران

إيهاب جلال: لا أنوي الرحيل عن الزمالك.. والكرة في ملعب مجلس الإدارة

أحمد موسى: «تميم» يحضر القمة العربية بالمملكة.. ومحافظ في استقباله .. فيديو

شاهد.. سهير رمزي وإلهام شاهين تحتفلان بعيد ميلاد نادية الجندي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

"آبو" يتألق في حفل شم النسيم بالسخنة.. صور

محمد صلاح صاحب أفضل معدل تهديفي في إنجلترا وهاري كين الخامس

العسيلي يشعل شم النسيم بالسخنة بأغاني "خاينة" و"حتة تانية".. صور

فيديو

حدائق الحيوان: لا بلاغات عن تحرش أو شجار ..فيديو
الصحة: لم نرصد أي حالات تسمم بسبب الفسيخ والرنجة .. فيديو
خيري رمضان: حديقة الحيوان استقبلت 105 آلاف مواطن لأول مرة في تاريخها.. فيديو
أحمد موسى: «تميم» يحضر القمة العربية بالمملكة.. ومحافظ في استقباله .. فيديو
أحمد موسى يعرض مستند فساد كارثي من داخل قناة الشرق الإخوانية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟