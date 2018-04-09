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أخبار العالم

هيلي: أمريكا سترد على الهجوم في سوريا بصرف النظر عن موقف مجلس الأمن

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:44 م
نيكي هيلي
نيكي هيلي
رويترز
قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة "سترد" على هجوم مميت بأسلحة كيماوية في سوريا سواء قام مجلس الأمن الدولي بتحرك أم لا.

وأبلغت هيلي المجلس قائلة "وصلنا إلى اللحظة التي يتعين أن يرى فيها العالم تحقيق العدالة".

وقالت "سيسجل التاريخ هذا بوصفها اللحظة التي أدى فيها مجلس الأمن واجبه أو أظهر فشله الذريع والتام لحماية شعب سوريا..أيا كان الموقف فإن الولايات المتحدة سترد".

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