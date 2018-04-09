عبد الله عبد السلام: طائرة الأهلي هدفها البطولة الثالثة

أبدى عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، سعادته بنجاح فريقه في الفوز على الزمالك مساء اليوم، الاثنين.



وفاز الأهلي على الزمالك 3/ صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة ستاد القاهرة، في نصف نهائي كأس مصر لطائرة الرجال.



وأضاف عبد السلام أن الفوز اليوم على الزمالك خطوة جيدة جدا فى مشوار استعادة لقب كأس مصر.



وأوضح أن لاعبي الأهلى تعاهدوا علي حصد اللقب هذا الموسم، وإضافة بطولة جديدة لسجل البطولات الحمراء، بعد استعادة الدوري والفوز بالبطولة الإفريقية للعام الثاني على التوالي ليحصد الفريق ثالث بطولاته هذا الموسم.