نقابة الأطباء: ختان الإناث مجرم قانونًا .. فيديو

قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، إنه ليس من حق أي طبيب التحدث عن ختان الإناث، لأن كل الكتب والمجاميع العلمية أكدت خطورة الأمر، وأنه مجرم قانونًا.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن "ختان الإناث مجرم قانونًا في مصر، ولدينا في المجتمع أعداد مهولة مؤمنين حتى الآن بالختان"، موضحا أن "الدولة يجب أن تتخذ إجراءات ضد أي طبيب يروج لختان الإناث".





وكان أحد الأشخاص قام بالاتصال بخط نجدة الطفل، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ليحرر بلاغ رسمي يحمل رقم 15356 ضد الطبيب أحمد عبده الأزهري، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، بعد أن قام بنشر ملخص عن ختان الإناث في الطب الشرعي، على صفحة مستشفى تبارك الأزهري، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



أشار البيان الذي نشره المجلس القومي للطفولة والأمومة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يتم التواصل مع النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الموضوع.



في نفس السياق، أوضح المجلس القومي للأمومة والطفولة خلال بيانه، أن ختان الإناث مخالفة صارخة لآداب مهنة الطب والتي تدور حول عدة مبادئ هى “المنفعة ومنع الخطر والعدل والقدرة على اتخاذ القرار والموافقة المبنية على معرفة.