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حوادث

إصابة 10 في انقلاب سيارة داخل ترعة بكفر الشيخ

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:41 م
انقلاب سيارة بترعة
انقلاب سيارة بترعة
محمود زيدان
أنقذت العناية الإلهية 10 أشخاص فى كفر الشيخ من الموت المحقق، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص "تُمناية"، في ترعة على جانب طريق "الحامول – بلطيم" بالقرب من قرية غرب تيره، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي عبر سيارات الإسعاف.

كانت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، قد تلقت بلاغًا بوقوع هذا الحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور باسم الباز، مدير المستشفى .

وأكد مصدر طبي بمستشفى بلطيم المركزي لـ"صدى البلد"، أنه تم نقل حالة غير مستقرة لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم داخل وحدة عناية الأطفال لعدم استقرار حالته.

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