مع اقتراب شهر رمضان .. «الأعلى للإعلام»: 250 ألف جنيه غرامة على كل لفظ خارج بالدراما.. و«إعلام البرلمان» تطالب بتعميم العقوبة على البرامج وزيادتها تصاعديا

مكرم محمد أحمد: 250 ألف جنيه غرامة على كل لفظ خارج في الدراما

برلماني: غرامات «الأعلى للإعلام» تواجه سفه القنوات الفضائية

«عوارة» يطالب بتفعيل الرقابة على المسلسلات قبل فرض الغرامات

نائب: رمضان الماضي شهد مخالفات بالجملة دون تحرك حاسم

اختلف نواب لجنة الإعلام بالبرلمان حول تصريحات الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن فرض 250 ألف جنيه غرامة على كل لفظ خارج في الأعمال الدرامية التي تعرض في شهر رمضان أو غيره، على أن يكون سحب الترخيص من القناة العارضة حال تكرار الألفاظ 3 مرات.النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، أكد أن هذه الغرامة فكرة جيدة من شأنها القضاء على فوضى الإعلام والسفه الذي تشهده بعض القنوات، موضحا أن تحديد العقوبات الإعلامية مهمة نقابة الإعلاميين طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، فيما تتمثل مهمة المجلس الأعلى في تنفيذ التوصيات والعقوبات التي تضعها النقابة.وأكد وكيل لجنة الإعلام، أن نقابة الإعلاميين تعاني حالة من الجمود ولا تقوم بدورها على أكمل وجه، حيث لم تصدر النقابة لائحتها التنفيذية حتى الآن، كما لم تهتم برصد وتحليل وتنظيم الوضع الإعلامي بالقنوات التليفزيونية، متسائلا عن سبب تقاعس النقابة وترك مهمتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمؤسسات الآخرى.بدوره أكد النائب جلال عوارة، على ضرورة وجود رقابة سابقة على الأعمال الدرامية التي تعرض على القنوات قبل فرض غرامات على المخالفات والألفاظ الخادشة، نظرا لأن هذه الأعمال مسجلة ولا تبث بشكل مباشر كما هو الحال في برامج التوك شو.وأضاف عوارة ، أن حديث مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن فرض 250 ألف جنيه غرامة على كل لفظ خادش بالمسلسلات لم يخرج عن كونه تصريحات غير ملزمة لذلك لابد من بلورة هذا الحديث في صورة قرار رسمي من قبل المجلس، مع تطبيقه على برامج البث المباشر التي تعرض على الهواء مباشرة .أما فيما يخص الأعمال الدرامية، فطالب وكيل لجنة الإعلام، بضرورة تفعيل لجنة "الإيجازة" التي تم تشكيلها من قبل الأعلى للإعلام وذلك لمراجعة المسلسلات -سواء التي تعرض في رمضان أو غيره- وفقا لعدد من القواعد والضوابط لمنع حدوث المخالفات والتجاوزات عوضا عن فرض عقوبات بعد حدوث المخالفة.في السياق ذاته، أكد النائب مرتضى العربي، عضو اللجنة، أن فرض 250 ألف جنيه غرامة على مخالفات الأعمال الدرامية "غير كافية"، كما أن هذا المبلغ مفروض على الألفاظ الخادشة للحياء، فماذا عن المشاهد الخادشة؟ وماذا عن مخالفات البرامج وباقي الأعمال التليفزيونية الآخرى؟وطالب العربي، بضرورة تغليظ هذه الغرابة وزيادتها تصاعديا عند تكرار المخالفة لتبدأ –على سبيل المثال- بـ250 ألف ثم 500 ألف ثم مليون جنيه وهكذا مع غلق القناة حال تكرار المخالفات أكثر من مرة، كما طالب النائب بتعميم العقوبة على برامج المقالب وبرامج التوك شو.وأشار إلى أن شهر رمضان الماضي شهد مخالفات بالجملة سواء على مستوى المسلسلات أو البرامج دون أي تحرك حاسم من قبل الهيئات الرقابية المعنية.