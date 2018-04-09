الدفاع الروسية: خروج 3 آلاف من مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم من مدينة دوما السورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن أكثر من 3 آلاف من مسلحي تنظيم "جيش الإسلام" وأفراد عائلاتهم خرجوا من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الاثنين، عن رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية الجنرال يفجيني يفتوشينكو، قوله :" إن 3005 من أفراد "جيش الإسلام" وعائلاتهم غادروا المدينة منذ مساء أمس الأحد، عبر ممر إنساني ذي منفذ قرب بلدة مخيم الوافدين بريف دمشق.



وأضاف رئيس المركز ومقره قاعدة حميميم في ريف اللاذقية، أن جميع المسلحين وأقاربهم الذين خرجوا من دوما نقلوا على متن حافلات ترافقها سيارات تابعة لأجهزة الأمن السورية والهلال الأحمر السوري، إلى شمال ريف حلب.