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أخبار العالم

ارتفاع نسبة الصادرات الأمريكية إلى إيران

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:53 م
حسن روحاني رئيس إيران
حسن روحاني رئيس إيران ودونالد ترامب الرئيس الأمريكي
قسم الخارجي
شهدت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، ارتفاعا بنسبة تزيد على 67%، في حين انخفضت الصادرات الإيرانية إلى واشنطن.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "تريند" الآذرية، أن حجم التبادل التجاري بين إيران والولايات المتحدة بلغ 27.5 مليون دولار في أول شهرين من العام الحالي، وهذا الرقم أكثر بنسبة 7% بالمقارنة مع شهري يناير-فبراير 2017، وذلك وفقا لإحصاءات مكتب الإحصاء للولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه انخفضت صادرات إيران إلى الولايات المتحدة بنسبة 47.4% إلى 7.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الحالي.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين إيران والولايات المتحدة في فبراير الماضى، 14 مليون دولار، منها 11.6 تمثل صادرات الولايات المتحدة إلى إيران.

وأشار الموقع إلى أن إجمالي صادرات الولايات المتحدة إلى إيران بلغت 137.7 مليون دولار في عام 2017، أي أقل بنسبة 19.9% سنويا.

وانخفضت صادرات إيران إلى الولايات المتحدة بنحو 27.9% إلى 63.2 مليون دولار في الفترة مابين يناير-ديسمبر 2017.

وفي خلال عام 2016، صدرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 172 مليون دولار إلى إيران، معظمها منتجات زراعية ومعدات طبية، واستوردات بضائع بقيمة 87.7 مليون دولار من إيران، معظمها من السجاد والفستق.

وأكد الموقع أن رفع العقوبات الدولية عن طهران في عام 2016، ساهم فقط في زيادة الواردات الإيرانية من الولايات المتحدة، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 700% سنويا، في حين بلغ إجمالي التجارة 260 مليون دولار، أي أقل بنسبة 11% عن العام 2015.

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