ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل 27 على الأقل في سقوط حافلة مدرسية من على طريق جبلي في الهند

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:43 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رويترز
قالت الشرطة اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 24 طفلا وثلاثة بالغين لقوا حتفهم عندما سقطت حافلة مدرسية كانت تقلهم من على طريق جبلي في ولاية هيماتشال برادي في شمال الهند.

وقال سانتوش باتيال، وهو مسؤول بارز في شرطة الولاية، إن السلطات انتشلت 27 جثة من موقع الحادث من بينهم سائق الحافلة.

ووقعت الكارثة حينما انحرفت الحافلة عن الطريق وسقطت في واد ضيق في المنطقة. وكانت الحافلة تقل أطفالا، جميعهم دون سن الثالثة عشرة، يدرسون في مدرسة خاصة في بلدة نوربور على بعد 300 كيلومتر من عاصمة الولاية شيملا.

وقال ضابط في موقع الحادث إن ثلاثة أطفال نقلوا إلى مستشفى حكومي للعلاج من إصابات بالرأس.

وتحتل الهند المركز الأول من حيث عدد ضحايا حوادث الطرق المميتة حيت أظهرت آخر أرقام نشرتها الحكومة في هذا الصدد أن ما يربو على 150 ألف شخص لقوا حتفهم في حوادث طرق عام 2015 فقط.

ترشيحاتنا

هروب لاعب منتخب مصر للجمباز إلى تركيا من أجل التجنيس

«آبل» توجه صفعة جديدة للنظام الإيراني

الخطيب يطير إلى ألمانيا خلال ساعات لإجراء جراحة العمود الفقري

بتكلفة 20 مليار دولار.. فرنسا تحول منطقتين أثريتين بالسعودية لمقاصد سياحية

محمد صلاح صاحب أفضل معدل تهديفي في إنجلترا وهاري كين الخامس

هاني زادة يقبل رأس مرتضى منصور فى افتتاح النادي النهري.. فيديو

أصالة تعلق على زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد مرور يومين

موقع: «الإخوان الإرهابية» تخطط للسيطرة على تونس مجددا من خلال انتخابات البلدية

«لاكسبريس»: شرطية فرنسية برتبة لواء متورطة فى هجوم إرهابي ضد قوات الأمن

محاولات «ثلاثية» أخيرة للإبقاء على إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك

رجال طائرة الأهلي يهزم الزمالك 3/ صفر ويتأهل لنهائي كأس مصر

ارتفاع عدد القتلى الإيرانيين فى الهجوم الإسرائيلي على قاعدة التيفور السورية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

"آبو" يتألق في حفل شم النسيم بالسخنة.. صور

محمد صلاح صاحب أفضل معدل تهديفي في إنجلترا وهاري كين الخامس

العسيلي يشعل شم النسيم بالسخنة بأغاني "خاينة" و"حتة تانية".. صور

فيديو

حدائق الحيوان: لا بلاغات عن تحرش أو شجار ..فيديو
الصحة: لم نرصد أي حالات تسمم بسبب الفسيخ والرنجة .. فيديو
خيري رمضان: حديقة الحيوان استقبلت 105 آلاف مواطن لأول مرة في تاريخها.. فيديو
أحمد موسى: «تميم» يحضر القمة العربية بالمملكة.. ومحافظ في استقباله .. فيديو
أحمد موسى يعرض مستند فساد كارثي من داخل قناة الشرق الإخوانية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟