مقتل 27 على الأقل في سقوط حافلة مدرسية من على طريق جبلي في الهند

قالت الشرطة اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 24 طفلا وثلاثة بالغين لقوا حتفهم عندما سقطت حافلة مدرسية كانت تقلهم من على طريق جبلي في ولاية هيماتشال برادي في شمال الهند.



وقال سانتوش باتيال، وهو مسؤول بارز في شرطة الولاية، إن السلطات انتشلت 27 جثة من موقع الحادث من بينهم سائق الحافلة.



ووقعت الكارثة حينما انحرفت الحافلة عن الطريق وسقطت في واد ضيق في المنطقة. وكانت الحافلة تقل أطفالا، جميعهم دون سن الثالثة عشرة، يدرسون في مدرسة خاصة في بلدة نوربور على بعد 300 كيلومتر من عاصمة الولاية شيملا.



وقال ضابط في موقع الحادث إن ثلاثة أطفال نقلوا إلى مستشفى حكومي للعلاج من إصابات بالرأس.



وتحتل الهند المركز الأول من حيث عدد ضحايا حوادث الطرق المميتة حيت أظهرت آخر أرقام نشرتها الحكومة في هذا الصدد أن ما يربو على 150 ألف شخص لقوا حتفهم في حوادث طرق عام 2015 فقط.