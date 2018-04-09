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رياضة

على جبر يشارك فى خسارة رديف ويست بروميتش بخماسية أمام برايتون

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:44 م
علي جبر
علي جبر
محمد رشاد
خسر الفريق الرديف لويست بروميتش الإنجليزي بنتيجة 5-1 أمام برايتون، في الأسبوع العشرين بالقسم الثاني لدوري الرديف الإنجليزي.

وشارك المدافع المصري علي جبر أساسيًا في اللقاء، كما تواجد النجم البلجيكي ناصر شاذلي الغائب عن الفريق الأول لفترة طويلة في التشكيل الأساسي.

سجل فيكتور جيوكيريس، أوي هانيمير، هنريك بيوردال، ماكس ساندرز أهداف برايتون كما أضاف أليكس بالمر مدافع ويست بروميتش هدفًا بالخطأ في مرماه، بينما سجل زميله روبي ماكورت هدف ويست بروميتش الوحيد.

بتلك النتيجة واصل ويست بروميتش تذيله للمسابقة، بعدما تجمد رصيده عند 9 نقاط، بينما رفع برايتون رصيده إلى 34 نقطة، ليرتقي للمركز الثالث في جدول الترتيب.

وانتقل علي جبر إلى صفوف ويست بروميتش في يناير الماضي على سبيل الإعارة من الزمالك المصري، ولم يشارك في أي دقيقة بصفوف الفريق الأول الذي يضم أحمد حجازي زميله في المنتخب المصري.

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