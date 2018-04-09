الصحة: لم نرصد أي حالات تسمم بسبب الفسيخ والرنجة .. فيديو

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن يوم عيد شم النسيم "مر على خير"، وإن غرفة الأزمات لم ترصد أي حالات تسمم نتيجة تناول الأسماك المملحة أو المدخنة أو الفسيخ.



أكد "مجاهد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن غرفة عمليات الوزارة المنعقدة لمتابعة احتفالات الشعب المصري بأعياد شم النسيم، رصدت حتى الآن 42 حالة مرضية ما بين إغماءات وتدافع وغرق.



وذكر أنه تم التأكد من خروج حالات مرضية ويتبقى 28 حالة فقط بالمستشفيات لتلقي العلاج، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات تسمم نتيجة تناول الوجبات المملحة.