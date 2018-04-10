صحف الثلاثاء .. قوى سياسية تطالب بإعادة هيكلة الأحزاب قبل الحديث عن ولادة جديدة.. وموقع أمريكي : التأييد الكبير للسيسي في الانتخابات شهادة نجاح لفترته الأولي .. وانطلاق موسم توريد القمح الأحد المقبل



القضبان الحديدية سواء تحرك عليها قطارات السكة الحديد أو عربات مترو الأنفاق، فهي تعد من أهم وسائل النقل التي تربط أوصال الوطن بعضه ببعض، وتساهم بشكل كبير مد خطوط التنمية والتعمير للمناطق التي تصل إليها، وتعد مصر من أوائل الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تعتبر سكة حديد مصر من أقدم السكك الحديدية في العالم وهي الأولي بمنطقة إفريقيا والشرق الاوسط والثانية بعد انجلترا، كما يعتبر مترو أنفاق القاهرة أول خط مترو يتم تسييره في الوطن العربي وإفريقيا.



سوء الاستخدام

ولكن مازال العديد من المواطنين يتعاملون مع تلك المرافق المهمة بمنطق »الفهلوة»‬، ولا يقدرون قيمة الحفاظ عليها، حيث تدفع الدولة فاتورة سوء استخدام المواطنين للمرافق والتهرب من دفع قيمة التذكرة، كما تتحمل قمية أعمال الصيانة الناتجة عن العمليات التخريبية وإتلاف الممتلكات العامة نتيجه لجهل المواطن بقيمة وأهمية ذلك القطاع الحيوي والمهم.



وأكد د. هشام عرفات، وزير النقل، إن هيئة السكة الحديد تعاني من مشكلة التهرب من دفع قيمة التذاكر، حيث يبلغ عدد المواطنين المتهربين 50 مليون مواطن في العام الواحد.. وأضاف - خلال تصريحات إعلامية- أن هناك إرادة سياسية حقيقية من القيادة والحكومة للتغيير وتحديث المرافق، وأشار إلي أن شبكة السكة الحديد تخدم حاليًا 300 مليون مواطن في العام، رغم أنها كانت تخدم 6 ملايين مواطن في عام 1950.



غرامة التهرب

ومن جانبه أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن هناك 8 % من المواطنين يتهربون من دفع تذكرة مترو الأنفاق، وأشار إلي أن الإجراءات التي يتم اتخاذها مع المخالفين تحد من الظاهرة.



وأضاف أنه في حالة ضبط أي شخص يتهرب من دفع قيمة التذكرة يتم تغريمة مبلغ 50 جنيها، وفي حالة الرفض يتم تحرير محضر بنقطة شرطة المحطة، وأشار إلي أن الدولة تواجه تلك الظاهرة بشكل توعوي من خلال الإذاعة الداخلية للمحطات والتي تطالب المواطنين بالالتزام بدفع قيمة التذكرة والحفاظ علي العربات، فمترو الأنفاق مرفق ملك لكل المصريين يجب أن يشاركوا في الحفاظ عليه.



الجمهورية :

شون حديثة وضوابط مشددة لتلافي سلبيات العام الماضي

موسم توريد القمح .. ينطلق الأحد

650 جنيهًا للأردب والصرف خلال 48 ساعة



اتمت وزارتا الزراعة والتموين الاستعدادات لاستقبال محصول القمح الجديد من المزارعين بدءًا من الأسبوع القادم بعد علاج السلبيات التي ظهرت في مواسم التوريد السابقة في مقدمتها مشاكل الشون الترابية ومشاكل الفساد من خلال خلط الأقماح المستوردة بالمحلية للاستفادة من دعم الدولة للفلاح.



رصدت "الجمهورية" الاستعدادات الشاملة لاستلام 4 ملايين طن قمح محلي بدءًا من منتصف أبريل الحالي ثم بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الزراعي توفير 15 مليار جنيه لسداد ثمن المحصول للمزارعين فورًا وخلال 48 ساعة علي الأكثر وسيستمر فتح باب استقبال المحصول لمدة شهرين.



أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي تشكيل لجنة من وزراء الزراعة والتموين والمالية والتخطيط لتحديد أسعار المحصول الجديد وتجتمع اللجنة خلال ساعات لتحديد السعر والاعلان عنه لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.. متوقعًا 650 جنيهًا للأردب هذا العام بزيادة 75 جنيهًا عن سعر العام الماضي البالغ 575 جنيهًا للآردب.



وأشار إلي ان الانتهاء من تجهيز 450 شونة حديثة لاستقبال المحصول بالمحافظات تابعة للبنك الزراعي المصري وعلاج السلبيات التي ظهرت في الشون الترابية العام الماضي مع توفير كافة المستلزمات لمنع الهدر وحماية الاقماح من العوامل الجوية وغزوات الطيور وعمليات الفساد وامكانية خلط القمح المحلي بالمستورد.



أضاف حمادة تم تجهيز الأجولة لنقل الأقماح من نقاط التجمع التي اقامتها الجمعيات الزراعية حيث يتوقع انتاج 10 ملايين طن قمح كافية لتوفير احتياجات الرغيف المدعم الذي يباع بخمسة قروش.



كما أشار حمادة إلي قرار د. عبدالمنعم البنا بالتيسير علي المزارعين وتسليم ثمن القمح خلال يومين علي الأكثر وتم تشكيل لجان الاستلام في كل محافظة والتأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للشروط والمواصفات التي تم وضعها من اهمها عدم خلط الأقماح المحلية بالمستوردة.



الوطن

الأنبا بولا: «ولادنا فى منزلة أفضل وكتاب وثائقى لتخليدهم»

«زفة الشهداء» تزين كنسية «مارجرجس» فى ذكرى «الشعانين»

زفة أيقونات الشهداء، مسيرة كنسية انطلقت، ليلة أمس، فى كنيسة مارجرجس بطنطا، لتخليد ذكرى شهداء أحد الشعانين، حيث بدأت من الباب الداخلى مرورًا بطول الكنيسة، وانتهاءً بالهيكل، فى حضور أسر الشهداء والمصابين، وحمل شمامسة الكنيسة صور الشهداء، فى حضور آباء وكهنة الكنيسة، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها.



«زفة الشهداء» تعد إحدى فعاليات حفل الذكرى الأولى، لاستشهاد 30 مسيحيًا وإصابة 72 آخرين، فى أحداث أحد الشعانين، العام الماضى، حينما استهدف هجوم إرهابى غادر كاتدرائية الشهيد مارجرجس العام الماضى أثناء الاحتفال بأحد الشعانين، وقررت قيادات الكنيسة وقتها دفن الشهداء فى الكاتدرائية، تخليدًا لذكراهم بعد أن ترك هذا الهجوم جرحًا غائرًا فى قلوب المصريين، المسلمين منهم قبل الأقباط، وتضمنت «الزفة» إقامة القداس الإلهى، أعقبه حفل تأبين وكورال، ثم تطييب المزار والمتحف وتمجيد الشهداء، وأسر الشهداء والمصابين.



أسر الشهداء استقبلوا الزفة بالدموع؛ حزنًا على فرق أبنائهم وأهاليهم فى الهجوم الإرهابى الغادر. وأعقب ذلك ترؤس الأنبا بولا القداس الإلهى، ومشاركته فى حفل تأبين وكورال، بعد توافد مئات المسيحيين من مدن ومراكز وقرى المحافظة، وعدد من المحافظات، لحضور الذكرى الأولى لشهداء الكنيسة، والاحتفال مع أسرهم.



«اليوم هو يوم فرح يضم قسمين، الأول الاحتفال بثانى أيام القيامة، والثانى احتفالنا بعيد شهدائنا الأبرار، ووجودهم الآن فى منزلة أفضل».. هكذا قال الأنبا «بولا»، مضيفًا، خلال كلمته فى حفل إحياء الذكرى الأولى لحادث أحد الشعانين، أنه أصدر تعليماته بطباعة كتاب وثائقى حول الحادث يتضمن كل تفاصيله والسيرة الذاتية للشهداء.



الركود يضرب سوق «الموبيليا» بالمناصرة.. وأصحاب الورش: «خايفين نقفل»



كوكتيل من غرف نوم للكبار وللأطفال وترابيزات وصالونات وقطع فنية من الموبيليا تدل على جودة المنتج المصرى متراصة أمام معارض وورش منتشرة على جانبى شارع سكة المناصرة الشهير بسوق المناصرة للموبيليا فى حى الدرب الأحمر وسط القاهرة، يجلس أمامها أصحابها يراقبون الوافد إلى الشارع لعله تجذبه أى قطعة أثاث ويطلب شراءها حتى يتمكن صاحب المحل من تحمل تكاليف المعيشة وصرف رواتب عماله لديه بعد استمرار حالة الركود بيعًا وشراءً لأكثر من عام نتيجة ارتفاع أسعار الخامات.



يقول عرفة ماهر 50 عامًا، صاحب ورشة لتصنيع كراسى السفرة، إنه يعمل بالمهنة منذ سن العاشرة لكن أصحاب الورش يعانون من غلاء الخامات للضعف كالخشب الزان والأبلكاش والكونتر، ما دفع بعضهم للإغلاق، مضيفًا: «نُص ورش دمياط دلوقتى قفلت بسبب الغلاء فمتوقع إيه من المناصرة، أنا كنت باخد لوح الأبلكاش بـ 35 جنيه بقى بـ 100 جنيه وبالتقسيط لأنى مش هقدر أسدد كاش، قبل الغلا كنت بجيب 50 كرسى وأبيعهم، ودلوقتى بجيب 6 كراسى وعلى حسب طلب الزبون، إحنا النهارده شغالين عند تجار الخشب لأنه بياخد منى وأنا ما بخدش من الزبون حاجة، وما فيش ربح لأن المستوردين هم المتحكمين فى السوق بحجة تعويم الجنيه، مفيش بيع بالقسط هنا ولو موجود الزبون لو هيشترى أوضة نوم ثمنها 10 آلاف جنيه بالتقسيط هياخدها بـ 20 ألف جنيه، والحل يتمثل فى توفير رقابة حكومية على الأسواق ويجب عودة العمل بنظام الجمعيات التى توزع الخشب على التجار بالبطاقات لمنع التلاعب لأن زمان من 25 عام كان فيه بطاقة بنصرف بيها الخشب من الجمعيات ومن ساعة ما اتقفلت أصبح فيه تلاعب، فالآن فيه تاجر يبيع متر الخشب بـ 5000 وواحد تانى يبيعه بـ 5300».



ويضيف طاهر محمد، 59 عامًا، صاحب معرض موبيليا وأنتيكات ويعمل بالمجال من 48 سنة: «أنا من دمياط وجيت المناصرة على أساس إن الدنيا هتبقى شغالة شوية لكن برضو الحال واقف وما حدش بيشترى لأن أسعار الموبيليا ارتفعت، فأقل غرفة نوم بـ 16 ألف جنيه، والسوق نايم من سنتين والزبون اختفى والصنايعية قاعدين على القهاوى وشغالين سواقين على التكاتك، العيب مننا فينا لأننا بنغلى على بعض، والنهارده تاجر الموبيليا اللى يقدر يجيب أكله بس يبقى بطل، أنا كنت ببيع الجزامة بـ400 جنيه دلوقتى بجيبها من النجار خشب بس بـ 550 جنيه وبعد ما أشطبها أبيعها بـ 750 جنيه، وطقم الترابيزات كان بـ 300 ودلوقتى بـ 700 جنيه والصالون كان بـ 20 ألف جنيه ووصل لـ22 ألف فمين هيشترى بالمبالغ ديه».

تناولت صحافة اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات المهمة على الساحة المحلية والعربية والدولية والتي جاء من أبرزها فيما يلي:أكدت الأحزاب السياسية أن فكرة إنشاء حزب قوى جديد تتوقف على الأفكار والاستراتيجيات لهذا الحزب ، وأنه يجب أولا أن يعاد تنظيم الأحزاب الموجودة على أرض الواقع وتتوحد الأحزاب الضعيفة لتتكتل فى حزب واحد قوي، فلا يعقل أن تكون هناك أحزاب ليس لها ممثلون فى مجلس النواب.وقالت رشا عمار المتحدث الإعلامى لحزب «المحافظين» إن فكرة إنشاء حزب قوى جديد يتوقف على الأفكار والاستراتيجيات لهذا الحزب، بالإضافة إلى دوره فى خدمة المجتمع، وهل سيكون إضافة للحياة السياسية أم سيضاف لقائمة الأحزاب الموجودة بمصر خاصة أن هناك أكثر من 100 حزب معظمها فقط عناوين، لدرجة أن الناس لا يعرفون أسماء الأحزاب فى مصر.وأوضحت أن المناخ السياسى الذى مرت به مصر خلال الفترة الماضية أضعف الأحزاب وأحدث لها عملية «إماتة» شاملة منذ سنة 1952، وهناك جزء تتحمله الأحزاب بمؤسسيها والقائمين عليها، وجزء تتحمله الدولة، مشيرة إلى أن الأحزاب فقدت صلتها الاساسية بالمواطنين لأسباب كثيرة أولها أنها غير قوية بالدرجة اللازمة لتقديم خدمات للمواطنين، وعدم اعتماد الأحزاب على أصحاب الكفاءات وعدم وجود استراتيجية واضحة للأحزاب حتى الأحزاب العريقة، إضافة إلى أن قيادات بعض الأحزاب ليس لديها فكر سياسى قوى مما يؤدى إلى فشلها.وأشارت إلى ضرورة تمكين الأحزاب من القيام بدورها وأن يكون لها دور فعال تتحمله، وأن تتعاون مؤسسات الدولة مع الأحزاب باعتبارها مؤسسات وسطية بين الحكومة والمواطنين.وتساءل أحمد الشاعر المسئول الإعلامى لحزب مستقبل وطن ما المبرر لإنشاء حزب سياسى جديد، هل الأحزاب الموجودة غير كافية، وهل الغرض من إنشاء حزب جديد الوجاهة الاجتماعية؟، مشيرا إلى أنه يجب أن يعاد تنظيم الأحزاب الموجودة على أرض الواقع وتتوحد الأحزاب الضعيفة وتتكتل فى حزب واحد قوي، فلا يعقل أن تكون هناك أحزاب ليس لها ممثلون فى مجلس النواب.ومن جانبه، ذكر النائب الدكتور محمد على القيادى فى ائتلاف «دعم مصر» وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن وجود أحزاب قوية وحقيقية يثرى الحياة الحزبية والسياسية ، وقد تحدث الكثيرون عن هذه المسألة المهمة ؛ لكن الأحزاب فى مصر حتى الآن لم تؤد دورها المطلوب ، ولم تستطع نيل ثقة المواطن.وأضاف على لـ «الأهرام»- أنه رغم وجود أكثر من مائة حزب على الساحة السياسية فإن المواطن، بل المتخصصون أنفسهم لا يعرفون عنها شيئا لأنها أسماء فحسب ؛ دون وجود حقيقى على أرض الواقع مما يؤثر سلبا على الحياة الحزبية ، ويجعل الشباب يرتمون فى أحضان الإرهاب الفكرى.وقال إن السيسى دعا الأحزاب من قبل للاندماج فى ثلاثة أو أربعة أحزاب كبرى بدلا من التفتت ؛ لكن أحدا لم يستجب ، ونشاهد عشرات المسميات الحزبية الهلامية ، ولذا فإن إنقاذ الحياة الحزبية سيكون بيد الأحزاب نفسها وليس بيد الدولة ، لأن عليها أن تتوحد وتندمج فى عدد محدود ببرنامج قوى وفعال يجذب المواطن.وأضاف أن ولادة حزب جديد وقوى ربما يحدث تغييرا فى الواقع الحزبى ويوجد تنافسا حزبيا إيجابيا شريطة وجود برنامج قوى يستجيب لمتطلبات الواقع.ومن جانبه ذكر إبراهيم الشهابى المسئول الإعلامى لحزب الجيل الديمقراطى أن مولد حزب سياسى قوى على الساحة السياسية يتطلب أن يكون لدى هذا الحزب رؤية واضحة لمفاهيم الامن القومى والسيادة الوطنية وأن يتبنى إلى جانب البرامج والشعارات خططا سياسية تستهدف التواصل مع الجماهير وأن تكون بنيته التحتية مرتبطة بالمكون الاجتماعى المصري، وأن يعمل على بناء كوادر سياسية شابة وأن يخوض بنفسه مرحلة تجديد النخبة المصرية وأن يعيد الاعتبار للفروع الثلاثة للحالة الحزبية وهى بناء كوادر تنظيمية، وكوادر سياسية وكوادر من التكنوقراط المتخصصين بحيث يمثل هذا الحزب قاعدة اكثر انتشارا فى المجمتع.وأضاف اتمنى ان تكون هناك اندماجات واسعة فى الحياة الحزبية المصرية لان ذلك بلا شك يصب فى مصلحة الحياة السياسية فى مصر، لكن المحاولات الجارية لدمج الأحزاب محاولات ممكنة نظريا، لكن عمليا يصعب اتمام دمج الأحزاب نتيجة أن البنية التحتية للعمل السياسى الحزبى فى مصر بها أوجه قصور متعددة أهمها عدم قدرة هذه الأحزاب بهياكلها الحزبية وبنيتها الفكرية على التأثير فى المشهد العام فى مصر، بالإضافة إلى تضارب المصالح بين مكونات هذه الأحزاب ، وإذا كان هناك إمكان للدمج فإن ذلك لابد أن يأتى بتوحيد مفاهيم وأفكار هذه الأحزاب وفق أجندة عمل وطنى موحدة.أكد تقرير لموقع »أمريكان ثينكتانكر»‬ ان التأييد الكبير من الشعب المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي كان متوقعا بسبب نهوضه بالاقتصاد المصري الذي حظي بدعم كبير منه خلال فترة رئاسته الأولي.واستشهد الموقع الذي يعد من أكبر مراكز الأبحاث الأمريكية باستطلاع رأي أجراه مركز »‬بصيرة» في ابريل عام ٢٠١٦ الذي حصل فيه الرئيس السيسي علي تأييد ٧٩٪ من المشاركين فيه.وقال الموقع إن الرئيس السيسي استطاع النهوض باقتصاد مصر، وأن ولاية السيسي الأولي تميزت بالتنمية الاقتصادية الناجحة لمصر، حيث أطلق عددا من مشاريع الإسكان والبناء التي تهدف الي النهوض بالاقتصاد المصري الي مستوي جديد وتحسين الوضع الديموجرافي في البلاد.وأضاف الموقع ان مشروع قناة السويس الجديدة الذي بدأ العمل فيه في الخامس من أغسطس عام ٢٠١٤ مشروع طموح، وتضمن حفر تفريعة ثانية تسمح بمرور السفن في الاتجاهات المعاكسة وايضا زيادة عمق وتوسيع القناة القائمة والبالغ طولها ٢٣ ميلا.وأشار إلي أن مشروع قناة السويس حقق إيرادات بلغت ٤٫٣ مليار دولار عام ٢٠١٧ بزيادة قدرها٣٫٤٪ عن الايرادات التي تحققت للقناة العام السابق عليه.وأشاد الموقع بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأن هذه المبادرة ذات تأثير ايجابي في ضوء الزيادة في عدد السكان في القاهرة والوضع السكاني الصعب بصفة عامة.والمشروع المقام علي بعد ٣٠ ميلا من العاصمة المصرية القاهرة،يتسع لإسكان من ٥ الي ٧ ملايين مواطن، ومن المنتظر الانتهاء من نقل جميع الجهات الحكومية الي العاصمة الإدارية الجديدة خلال عام ونصف العام.وركز التقرير علي الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها الرئيس السيسي خلال ولايته الأولى ونتج عنها العديد من النتائج الايجابية، علي رأسها انخفاض معدل التضخم من ٣٣٪ في يوليو ٢٠١٧ الي ١٧٫١٪ يناير الماضي، قبل انخفاضه مرة أخري الي ١٤٫٤٪ فبراير الماضي، كما أعرب صندوق النقد الدولي عن تقديره للإصلاحات الاقتصادية في مصر.وخلص التقرير إلي ان جهود الرئيس السيسي أسفرت عن خفض معدلات البطالة وإطلاق العديد من المشروعات وأكد ان الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي وهو ما يعني أن البلاد تتحرك في الطريق الصحيح.