ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ميسي وسواريز في مهمة لاتينية من أجل الترويج لإقامة مئوية المونديال فى 3 دول

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:49 م
كاس العالم
كاس العالم
محمد رشاد
أعرب القائمون على ملف طلب التنظيم المشترك، بين الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، لبطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم، عن ثقتهم، في الحصول على دعم نجمي برشلونة الإسباني.

وقال فيرناندو مارين، منسق الملف، إنه واثق من دعم اللاعبين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز مهاجمي البارسا، ونجوم آخرين لهذا الملف.

وأوضح مارين، على هامش مؤتمر صحفي عقد، اليوم الإثنين،في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس للإعلان عن بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها بين مسؤولي الدول الثلاث: "ميسي سينضم لدعم ملفنا ، ولويس سواريز أيضا بالتأكيد. كشفنا لهم عن رغبتنا في دعمهما، ويبدو أنه لا توجد أي عقبة بهذا الشأن".

وتطمح البلدان الثلاثة إلى الاحتفال بمرور 100 عام، على انطلاق أول نسخة من بطولات كأس العالم في 1930 بأوروجواي.

وأعلن وزير الرياضة الأرجنتيني كارلوس ماك أليستر، وجود حملة ضخمة ومكثفة للترويج لملف التنظيم الثلاثي لهذه البطولة، وذلك خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال ماك أليستر : "هناك مجموعة من رجال الأعمال ستسهم في تمويل هذه الحملة، حتى لا تتحمل حكومات الدول الثلاثة تكاليف باهظة في الترويج لملف التنظيم المشترك".

ترشيحاتنا

«لاكسبريس»: شرطية فرنسية برتبة لواء متورطة فى هجوم إرهابي ضد قوات الأمن

خبير إيراني: اقتصادنا ينهار والمافيا تسيطر على صناعة القرار

محمد مصيلحي: الفوز على الزمالك خطوة مهمة للأهلي نحو كأس مصر للطائرة

أحمد موسى: اقتراب الغزو الأمريكي لسوريا ..فيديو

وزير المالية: إقبال كبير على الاكتتاب في السندات الدولية.. والطلبات تجاوزت الطرح 8.3 مرة

مرتضى منصور: الزمالك انتهت علاقته بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة

مرتضى منصور لـ"المعلم": "أنت فقدت الذاكرة ولا إيه"

مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن قبوله استقالة إيهاب جلال

أحمد موسى يعرض مستند فساد كارثي من داخل قناة الشرق الإخوانية.. فيديو

بوسي تتألق في حفلة النادي الأهلي.. وتطالب الجماهير بالدعاء للخطيب

إيهاب جلال: لا أنوي الرحيل عن الزمالك.. والكرة في ملعب مجلس الإدارة

«آبل» توجه صفعة جديدة للنظام الإيراني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

"آبو" يتألق في حفل شم النسيم بالسخنة.. صور

محمد صلاح صاحب أفضل معدل تهديفي في إنجلترا وهاري كين الخامس

العسيلي يشعل شم النسيم بالسخنة بأغاني "خاينة" و"حتة تانية".. صور

فيديو

حدائق الحيوان: لا بلاغات عن تحرش أو شجار ..فيديو
الصحة: لم نرصد أي حالات تسمم بسبب الفسيخ والرنجة .. فيديو
خيري رمضان: حديقة الحيوان استقبلت 105 آلاف مواطن لأول مرة في تاريخها.. فيديو
أحمد موسى: «تميم» يحضر القمة العربية بالمملكة.. ومحافظ في استقباله .. فيديو
أحمد موسى يعرض مستند فساد كارثي من داخل قناة الشرق الإخوانية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟