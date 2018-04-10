الحكومة تطرح 23 شركة بالبورصة والاكتتاب لتوفير 80 مليار جنيه مبدئيا .. ورفع المركز المالي للقطاعات هدف للطرح

لاشين: الاكتتاب بالبورصة يعكس قوة الاقتصاد

شلبي: طرح شركات وبنوك بالبورصة خطوة لجذب الاستثمار

تستهدف حكومة المهندس شريف إسماعيل، طرح نحو 23 شركة وبنكا على مدار الـ2.5 عاما المقبلة بقيمة مبدئية تبلغ 80 مليار جنيه ستوجه لدعم الإنفاق العام بالموازنة العامة، بغرض تعظيم المحفظة المالية لتلك الشركات وزيادة رؤوس أموالها، وفقا لتصريحات وزارة المالية بصفتها اللجنة المسؤولة عن ملف تلك الطروحات.وأعلنت الوزارة، أنه من المقرر طرح مجموعة شركات حكومية بقطاعات ( البترول والبتروكيماويات، اللوجستيات والنقل، الخدمات المالية، الصناعة، العقارات، الشرقية للدخان)، موضحة أنه سيتم التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية واتباع كافة القواعد والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن توجه الحكومة لطرح مجموعة من الشركات والبنوك بالبورصة المصرية بنسبة لا تتجاوز 30% من أسهمها، يساعد على تعزيز المركز المالي لتلك القطاعات ويقوي محفظتها المالية، بعد نجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.وأضافت أن العائد الاقتصادي المفترض ان توفره عملية الطروحات تتجاوز الـ80 مليار جنيه، مؤكدة ان ذلك المبلغ من المؤكد سيوجه لتمويل برامج تنموية ويقلل العجز بالموازنة العامة للبلاد، مضيفة أن تلك الطروحات تسعى للعودة بقوة للبورصة باعتبارها أحد أدوات تنشيط الاستثمار وتلبي احتياجات المستثمرين.وقال رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن إعلان الحكومة رسميا طرح ما يقرب من 23 شركة وبنكا للاكتتاب العام بالبورصة المصرية يمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تقوية دور الشركات التابعة للدولة بكافة القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية والمقاولات والبترولية واستصلاح الاراضى وبناء السفن وغزل ونسيج وغذائية.وأوضح لاشين، أن طرح حصص سوقية من شركات القطاع العام فى البورصة يختلف عن الخصخصة التى تمت فى التسعينات، مشيرا إلى أن الحصص المطروحة من الشركات لن تمثل حصصا حاكمة وإنما الهدف من الطرح هو إيجاد التمويلات اللازمة من سوق المال لتطوير تلك الشركات وإعادة هيكلتها ومشاركة كافة أفراد الشعب فى شراء أسهمها.ولفت إلى أن شركة مثل إنبى ضمن الشركات الرابحة وذات استثمارات عالية مما يحفز كافة أفراد الشعب على استثمار أموالهم فيها.وتابع: "يبلغ عدد شركات القطاع العام 125 شركة تتبع 9شركات قابضة تحتوى على أصول ثابتة من أراض وعقارات وخطوط انتاج ومعدات تصل الى 208 تريليونات جنيه ويعمل بها ما لا يقل عن نصف مليون عامل".وأكد لاشين أن تعزيز القدرات الاستثمارية وتنامى تلك الشركات يعزز من الملكية العامة للدولة والتى تستطيع الدولة من خلالها ان تسيطر على كافة القطاعات الاقتصادية وإحداث توازن فى الأسواق والقضاء على الاحتكارات الموجودة للسلع والمنتجات ومنع حدوث أى أزمات على مستوى الأسعار.