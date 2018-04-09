«الحنفي» يتوج ببطولة دوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

حقق فريق مركز شباب الحنفي بمركز البرلس بكفر الشيخ، إنجازًا رياضيًا جديدًا بحصوله على بطولة دوري مراكز الشباب في نسخته الخامسة على مستوى المحافظة، التي شارك فيها 22 فريقًا من مختلف مراكز الشباب، ونظمتها وزارة الشباب والرياضة برعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.



وأقيمت المباراة النهائية لهذا الدوري، بين الحنفي ودسوق، على إستاد كفر الشيخ الرياضي، وحصل فريق مركز شباب دسوق على المركز الثالث ومركز شباب فوه على المركز الثالث، حيث تم تكريم فريق الحنفي، بحضور محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، النائب الدكتور عمرو دوير، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، وأحمد عيد، مندوبًا من وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.



من جانبه، أكد محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن دوري مراكز الشباب يحظى باهتمام كبير من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن هذا الدوري يساهم في انتعاش مراكز الشباب لأن الفريق الفائز بالمركز الأول يحصل على 100 ألف جنيه مكافأة والفريق الفائز بالمركز الثاني يحصل على 75 ألف جنيه والفريق الفائز بالمركز الثالث يحصل على 50 جنيه.



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذا الدوري يساهم في إبراز مواهب نجوم كرة القدم ومنهم بعض اللاعبين يتم بيعهم للأندية الشهيرة بالدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن هذا الدوري يتم فيه صرف مكافآت مالية للفريق بعد الفوز وعقب التعادل أيضًا وهو من الدوريات التي تشهد تنافسًا محمودًا بين مراكز الشباب وتساهم في الحفاظ على النشء والأجيال الشبابية.