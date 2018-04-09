الفيصلي الأردني يقتنص فوزا قاتلا من الوحدة السوري بكأس الاتحاد الآسيوي.. فيديو

قاد أنس جبارات، فريق الفيصلي الاردني إلى تحقيق فوز ثمين على الوحدة السوري بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب صيدا، في الجولة الخامسة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



تقدم الفيصلي بهدف السبق فى الدقيقة 39 عن طريق البولندي سيمون لوكاس، فيما أحرز هدفه الثاني اللاعب أنس جبارات بالدقيقة (90+3)، وسجل هدف الوحدة السوري، سليمان سليمان.



وعزز الفيصلي حظوظه في التأهل للدور المقبل، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط محتفظًا بصدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 5 وظل ثالثًا.