ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الفيصلي الأردني يقتنص فوزا قاتلا من الوحدة السوري بكأس الاتحاد الآسيوي.. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:53 م
الفيصلي الاردني
الفيصلي الاردني
محمد رشاد
قاد أنس جبارات، فريق الفيصلي الاردني إلى تحقيق فوز ثمين على الوحدة السوري بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب صيدا، في الجولة الخامسة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

تقدم الفيصلي بهدف السبق فى الدقيقة 39 عن طريق البولندي سيمون لوكاس، فيما أحرز هدفه الثاني اللاعب أنس جبارات بالدقيقة (90+3)، وسجل هدف الوحدة السوري، سليمان سليمان.

وعزز الفيصلي حظوظه في التأهل للدور المقبل، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط محتفظًا بصدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 5 وظل ثالثًا.

ترشيحاتنا

«لاكسبريس»: شرطية فرنسية برتبة لواء متورطة فى هجوم إرهابي ضد قوات الأمن

أحمد موسى: «تميم» يحضر القمة العربية بالمملكة.. ومحافظ في استقباله .. فيديو

أحمد موسى يبرز خبر «صدى البلد» عن تفاصيل قناة «سلوى» السعودية.. فيديو

ارتفاع عدد القتلى الإيرانيين فى الهجوم الإسرائيلي على قاعدة التيفور السورية

أموال الإرهابيين تصل أمستردام .. مذيع مغمور يسيء إلى المصريين والانتخابات الرئاسية.. أعضاء الجماعة الإرهابية يتداولون فيديو "لو باخ" ويكتبون بالهولندية ضد مصر .. ودولة الطواحين "صامتة"

مرتضى منصور لـ «إيهاب جلال»: «متلعبش مع الأسد»

قصة عشق «عباس الأول» للظلام.. ترك القاهرة بسببه وأقام في الصحراء

جهود أمنية لضبط عاطل ألقى حقيبة أسلحة على كمين بدائري القليوبية

مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن قبوله استقالة إيهاب جلال

محمد مصيلحي: الفوز على الزمالك خطوة مهمة للأهلي نحو كأس مصر للطائرة

محاولات «ثلاثية» أخيرة للإبقاء على إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك

FBI يتحدى ترامب.. مداهمة مكتب محاميه الخاص ومصادرة تسجيلات تدين الرئيس الأمريكي في قضية "ممثلة البورنو"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

"آبو" يتألق في حفل شم النسيم بالسخنة.. صور

محمد صلاح صاحب أفضل معدل تهديفي في إنجلترا وهاري كين الخامس

العسيلي يشعل شم النسيم بالسخنة بأغاني "خاينة" و"حتة تانية".. صور

فيديو

حدائق الحيوان: لا بلاغات عن تحرش أو شجار ..فيديو
الصحة: لم نرصد أي حالات تسمم بسبب الفسيخ والرنجة .. فيديو
خيري رمضان: حديقة الحيوان استقبلت 105 آلاف مواطن لأول مرة في تاريخها.. فيديو
أحمد موسى: «تميم» يحضر القمة العربية بالمملكة.. ومحافظ في استقباله .. فيديو
أحمد موسى يعرض مستند فساد كارثي من داخل قناة الشرق الإخوانية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟