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رياضة

الأنصار اللبناني يسقط في فخ التعادل أمام ظفار العماني بكأس الاتحاد الآسيوي .. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:00 م
فريق الانصار اللبناني
فريق الانصار اللبناني
محمد رشاد
سقط الأنصار اللبناني في فخ التعادل، أمام ضيفه، ظفار العماني بنتيجة (1-1)، على ملعب المدينة الرياضية، اليوم الاثنين، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، لكأس الاتحاد الآسيوي ففي الدقيقة 15 يستغل لوبيز كرة مرتدة من دفاع الأنصار، سددها في المرمى، معلنًا عن الهدف الأول لظفار، ,بعدها بدقيقة واحدة، احتسب الحكم ركلة حرة للأنصار، في الجهة اليسرى، أرسلها عباس عطوي عرضية، سجل منها السوري، ثائر كروما، هدف التعادل.

وبهذه النتيجة أصبح الأنصار في المركز الثاني فى المجموعة الثالثة، بـ7 نقاط، متخلفًا بـ3 نقاط عن الفيصلي الأردني، المتصدر، ومتقدمًا بنقطتين على الوحدة السوري، ثالث الترتيب بـ5 نقاط، ثم ظفار الرابع بذات الرصيد.

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