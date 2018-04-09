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القومي للسموم: جرعة العلاج من تسمم الفسيخ تصل إلى 200 ألف جنيه.. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:55 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال هشام عطية، مدير المركز القومي للسموم بكلية طب قصر العيني وعضو اللجنة القومي للسميات، إنه يجب الابتعاد عن الفسيخ "الحلو" خفيف الملح، مشيرًا إلى أن جرعة العلاج من تسمم الفسيخ تصل إلى 200 ألف جنيه.

وأوضح في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن "سعر الجرعة عالية جدًا لأنه يصنع مخصوصا لمصر، لأننا الدولة الوحيدة التي تتناول الفسيخ".

وتابع: "الصحة توفر العلاج مجانًا، ويجب تناول المصل بعد الإصابة بساعة على الأكثر، وإلا يصاب الشخص بشلل في الجهاز الهضمي".

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