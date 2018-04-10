البنك المركزي : ارتفاع حصيلة الأوراق المالية بالعملة المحلية لـ1.21 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي

ارتفعت محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية لدي البنوك لـ1.21 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 1.132 تريليونا في أكتوبر السابق له بزيادة بلغت78 مليار جنيه ومقارنة بـ1.11 تريليون جنيه في سبتمبر 2017 بزيادة بلغت 100 مليار جنيه

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حصيلة تلك الأوراق بالقطاع الحكومي بلغت 1.2 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 1.1 تريليونا في أكتوبر من العام الماضي ومقارنة بـ 1.05 تريليون جنيه في سبتمبر السابق



وبلغ رصيد الأوراق المالية للقطاع العام نحة 604 مليون جنيه مقابل 556 مليونا في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ 450 مليون جنيه في سبتمبر من نفس العام .



وسجلت محفظة الاوراق المالية للقطاع الخاص لنحو 53.8 مليار جنيه مقابل 53.71 مليارا في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ 53.4 مليار جنيه في سبتمبر السابق له.

