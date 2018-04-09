ليفركوزن ينتفض ويسحق لايبزيج برباعية في البوندزليجا.. فيديو

اكتسح باير ليفركوزن مضيفه لايبزيج، برباعية، مقابل هدف وحيد اليوم الاثنين، على ملعب "ريد بول أرينا"، في ختام الجولة الـ29 للدوري الألماني.



تفدم جناح أصحاب الأرض، مارسيل سابيتزر، مبكرا (ق17)، قبل أن يتعادل لاعب وسط الضيوف، كاي هافرتز، قبل صافرة نهاية الشوط الأول (ق45+1).



ومع بداية الشوط الثاني، أمطر لاعبو ليفركوزن شباك الفريق المضيف، بثلاثية وقع عليها كل من، الجناح جوليان براندت (ق51)، والمدافع باناجيوتيس ريتسوس (ق56)، والمهاجم كيفن فولاند (ق69).



وقفز ليفركوزن بهذا الانتصار إلى المركز الرابع، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، في حين تراجع لايبزيج للمرتبة السادسة، بعدما توقف رصيده عند 46 نقطة، بفارق الأهداف عن آينتراخت فرانكفورت، الخامس