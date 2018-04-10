يوميات النجوم على مواقع التواصل .. أول تعليق لـ "شيرين عبد الوهاب" على زواجها من حسام حبيب.. وأصالة ومنة شلبى وعاصي الحلاني يهئنونها بالزواج .. وصلاح عبد الله يطمئن جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية

أصالة تعلق على زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد مرور يومين

ومنة شلبى تعلق على زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسن الرداد يستعرض مهاراته فى كرة القدم بعد أكلة الفسيخ

وفاء عامر تنشر فيديو لعائلتها بعد تناول الفسيخ

صلاح عبد الله يُطمئن جمهوره على حالته الصحية

شريف منير أمام الكعبة يؤدي مناسك العمرة

رسالة شيرين لحسام حبيب بعد يومين من الزواج

تعليق عاصى الحلانى على زواج شيرين عبد الوهاب

يحرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم تفاصيل حياتهم اليومية، وذلك عن طريق نشر العديد من الصور والفيديوهات الحصرية سواء على المستوى العملي أو الشخصي، على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وكان أهم هذه الأخبار كالتالي:وقامت المطربة المصرية بنشر صور تجمعها مع زوجها حسام حبيب على حسابها الشخصى تويتر معلقة "فيك من طبعي فيك من روحي، فيك كل اللي بتمناه".يذكر أن شيرين وحسام أخفيا علاقتهما العاطفية، وقاما بتكذيب جميع الشائعات التي كشفت عن هذه العلاقة إلى أن فاجأوا الجميع بزفافهما مساء السبت.ونشر المطرب عاصى الحلانى صورة تجمعه بالمطربة شيرين عبد الوهاب، وهنأها على زواجها من الفنان حسام حبيب.وعلق عاصى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "شيرين الغالية، ألف مبروك ويا رب تكون كل حياتك فرح وسعادة ونجاح".نشرت المطربة أصالة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" تهنئ فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب على زواجها من الفنان حسام حبيب.وقالت أصالة : "شيري وحسام وكأنّكم لبعض خلقتوا ... اللَّه يسعدكم ويخلّيكم لبعض العمر كلّه".بينما نشرت الفنانة منة شلبى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك هنأت فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بزواجها من الفنان حسام حبيب.وقالت منة شلبى : " مبروك يا حبيبتي وأختي وصاحبة عمري ويا رب أيامكم كلها حب وسعادة".ونشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ظهر خلاله وهو يستعرض مهارته في لعب الكرة القدم.وعلق حسن على الفيديو قائلًا: "شوية كورة قبل الفسيخ.. كل سنة وانتم طيبين".يذكر أن حسن الرداد يقوم حاليا بتصوير دوره فى مسلسل "عزمى وأشجان" مع الفنانة إيمى سمير غانم.ونشرت الفنانة وفاء عامر مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وذلك بعد تناولها مع عائلتها الفسيخ والرنجة.وقالت وفاء عامر :"اللي ما بيحبوش الفسيخ.. هابى فسيخ.. التصوير ده حالنا بعد أكل الفسيخ.. أحلى شم نسيم ده ولا إيه".يذكر أن وفاء عامر تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "نسر الصعيد" مع محمد رمضان.ونشر الفنان صلاح عبد الله تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يطمئن فيها جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه إلى وعكة أثناء تصويره أحد أعماله الفنية.وقال "عبد الله":" من قلب قلبى بشكركم وبطمنكم إني أحسن كتير إمبارح رحت الصبح أصور في مستشفى وهمه بيصوروا المشهد جابوا دكتور بجد يقيسلي الضغط وبدأت المشكلة وكانوا عايزين يحجزوني بس كلمت الدكاترة اللي متابعيني وتم اتخاذ اللازم وفضلت أشتغل لحد٢صباحًا عشان ظروف العمل الصعبة ويمكن دا تعبني أكتر".وأضاف :" وفضلت أشتغل لحد٢صباحًا عشان ظروف العمل الصعبة ويمكن دا تعبني أكتر بس كله تمام الحمدلله ولإني بحبكم فضفضتلكم بجد بشكركم وبحبكم وبطمنكم لِسَّه في العمر بقية عشان أبعت لحبايبي تحية أتفسحولي وإتفسخولي ورنجلولي وبألف هنا وشفا كلولي وإدعولي".بينما نشر الفنان شريف منير صورة له من أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائه مناسك العمرة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.وقال شريف منير في تعليقه على الصورة: "اللهم تقبل.. اللهم استجب دعائي لكل من وصاني ولكل من رأت عيني وسمعت أذني.. آمين".وفي سياق آخر بدأ شريف منير في الاستعداد لتقديم برنامج جديد مع ابنته اسما، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويحمل البرنامج اسم "أنا وبنتي"، ويتضمن البرنامج العديد من الفقرات الترفيهية.