باحث يكشف أسرار ترميم التماثيل المنحوتة في رسالة ماجستير .. السبت.. صور

تستضيف كلية الأثار جامعة القاهرة السبت القادم مناقشة رسالة ماجستير مقدمة من الباحث أحمد محمد صادق قاسم، أخصائي الترميم بالمتحف المصري الكبير والمشروع المصري الياباني بمركب خوفو الثانية.



الرسالة بعنوان"دراسة ترميم وصيانة التماثيل المنحوتة داخل المقابر الصخرية بجبانتي الجيزة وسقارة ومع التطبيق العملي علي بعض المقابر المختارة"،تحت إشراف أ.محمد عبدالهادي أستاذ ترميم الأثار بقسم الترميم بالكلية ود.حسين حسن مرعي أستاذ مساعد ترميم الأثار بالقسم.



لجنة الحكم والمناقشة جاءت برئاسة عبد الهادي ومشاركة مرعي،وعضوية كل من د.شحاتة أحمد عبد الرحيم أستاذ ترميم الأثار بكلية الأثار جامعة الفيوم،ود.محسن محمد صالح أستاذ ترميم الأثار بكلية الأثار جامعة القاهرة.

