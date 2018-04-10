" مش هاحزن " اول كليب للمطربة الشابة مايا يوسف

انتهت المطربة الشابة مايا يوسف من تصوير كليب اغنية "مش هاحزن" كلمات أمل الطاير ولحن وتوزيع عادل عيسى وإخراج تامر سليم ومن إنتاج إبراهيم الفضالى .



ويعد هذا العمل اول كليب لمايا والاغنيه تناقش قضية إهمال الأزواج لزوجاتهن وقد تم طرح الكليب على قنوات مزيكا ،وشعبيات ، والمولد .



أكدت مايا أنها سعيدة بالتعاون مع فريق عمل الأغنية من مؤلف وملحن خاصة أن موضوع الكليب يتكلم عن ما تعانيه المرأة مع زوجها عندما يقوم بإهمال زوجته ولا تسمع منه مايرضيها ويبخل عليها بأى كلمات بها إعجاب.



وأضافت : أنا أحب أن أناقش فضايا هامة في مااقدمه من أعمال لذلك احرص على انتقاء الكلمات الجيدة وقد ساعدنى في ذلك المنتج الذى تبنى موهبتى الفنية وسيقوم بإنتاج اغنية ثانية لى سيتم تصويرها قريبا.