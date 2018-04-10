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اقتصاد

اليوم .. البورصة تستأنف التداولات فى جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 07:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
تستأنف البورصة المصرية جلسات التداولمن خلال أولى جلساتها اليوم الثلاثاء، أول جلسات الأسبوع، بعد انتهاء عطلات أعياد القيامة والربيع.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 17,411 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 0.23 % بينما على جانب الأسهم المتوسطة فمالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 0.62 % مغلقا عند مستوى 866 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 0.01 % مغلقا عند مستوى 2,239 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.71 % مغلقا عند مستوى 17,853 نقطة وخسر رأس المال السوقي نحو 1.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 973 مليار جنيه.

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