نسرين طافش لـ "صدى البلد": أحب الانستجرام.. ولا ألتفت لكل التعليقات

قالت النجمة السورية نسرين طافش إنها تميل أكثر إلى استخدام "انستجرام" من بين وسائل التواصل الاجتماعي، إذ علقت قائلة: "انا انستاوية أكثر"، مشيرة إلى أن تفضيلها لـ "نستجرام" يعود إلى أنه أكثر تفاعلية مع الجمهور.



وأشارت نسرين طافش خلال ندوتها بـ "صدى البلد" إلى أنها تستخدم باقي وسائل التواصل الاجتماعي، وأن "سناب شات" شائع بين دول الخليج أكثر من مصر، لافتة إلى أنها تتابع عددا محدودا من تعليقات الجمهور، وتقرأها، ولا تلتفت إلى باقي التعليقات.

