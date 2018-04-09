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ثقافة

العشماوي: متحف سوهاج القومي عرس طال انتظاره

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:57 م
صدى البلد
علاء المنياوي
أكد الدكتور العشماوي عبد الكريم، أستاذ ترميم الأحجار والمباني الأثرية بكلية الآثار جامعة جنوب الوادي، أن سوهاج تشهد قريبًا عرسًا من نوع خاص طال انتظاره لعقود حتى تحقق وهو متحف سوهاج القومي.

قال "عبد الكريم"، لـ"صدي البلد"، إن المتحف يكون شاهدًا على ملحمة ابناء سوهاج في الدفاع عن أرضهم ضد الاحتلال الفرنسي، وانصهار المقاومة الشعبية في صناعة حرية الفرد مع حق المواطن في معرفته الثقافية ورؤية حضارة الأجداد علي مر التاريخ، في منطقة تكاد تكون من اعظم الاماكن التي أفادت الإنسانية في مناحيها المختلفة.

وتابع: المواطن السوهاجي أثبت جيلا بعد جيل مقدرته الغريبة علي العطاء لبلده مصر، حتي انه اصبح ايقونة داخل مصر وخارجها بما يمتلك من جدية في العمل والصبر علي ظروف الحياة،هذا المواطن المنتشر في كل أراضي مصر من اقصاها الى اقصاها متميزا في عمله وأمانته حتي اصبح مطلبا في خارج مصر لما يمتلكه من عقلية تكاد تكون مقاربة لأجداده من الفراعنة العظام الذين أثروا الإنسانية في شتي مجالات الحياة.

واستطرد: ولقد جاء المشهد المهيب لاكتمال متحف سوهاج القومي،بموقعه الفريد في الضفة الشرقية للنيل،حيث قوة جريان وشبابية النهر في ضفته الشرقية،والتي تضعف كلما اتجهنا غربا ليؤكد موقع المتحف عبقرية من اختاروا مكان تواجده،وحتي يكون متصلا مع اخميم (مانشستر القديمة)،فيكون الامتداد الحضاري لتلك المدينة التي تحتاج من الدولة رعاية خاصة،فتجني ثمارها وتكون احد اعمدة الاقتصاد السياحي المصري، وكلنا امل في وضع سوهاج علي الخريطة السياحية العالمية.

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