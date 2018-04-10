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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة لقطر بقيمة 300 مليون دولار

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:22 ص
البنتاجون
البنتاجون
رويترز
قالت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاثنين إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع قطر أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 300 مليون دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان إنها أبلغت الكونجرس بموافقتها على إمكانية بيع 5000 نظام للتوجيه بما يشمل المعدات والخدمات المرتبطة بها. وأضافت أن المتعاقد الرئيسي هو شركة تابعة لبي.إيه.إي سيستمز مقرها نيوهامبشير.

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