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حوادث

اليوم .. نظر طعن المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد في «خلية الوراق»

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:02 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
محمد عبدالله
تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد بقضية "خلية الوراق الإرهابية" .

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في فبراير الماضي، بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين، والسجن المؤبد لاثنين آخرين، والسجن 5 سنوات لـ 4 متهمين وبراءة متهم، لاتهامهم بقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بحيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة والقضاء.

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