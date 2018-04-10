اليوم .. محاكمة 25 متهما بالاستيلاء على 300 مليون جنيه

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى عابدين، محاكمة 25 متهما بالاستيلاء على 300 مليون جنيه، للمرافعة.



أسندت النيابة للمتهمين وبينهم مسئولون بالشركة المساهمة للإنشاءات والتعمير فى المنتزه والمقطم، وآخرون، تزوير محررات رسمية وعقود بيع ونسب ملكية أرض لغير مالكيها، بهدف إعادة بيعها.



وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين قلدوا الأختام الخاصة بالشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم بطريقى الاتفاق والمساعدة بينهم وآخر مجهول والبصم بها على المستندات المزورة محل التحقيقات مع علمهم بذلك التقليد على النحو المبين بالتحقيقات.