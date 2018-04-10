التعليم تبدأ تنفيذ حزمة تدريبية لمعلمى المدارس الابتدائية الدامجة.. اليوم

تبدأ الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء ، تنفيذ حزمة تدريبية لمعلمى المدارس الابتدائية الدامجة والمدعومة من اليونيسف ، وذلك بالاسماعيلية بالتعاون مع كلية علوم ذوى الاعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق



ومن المقرر أن تستمر هذه التدريبات فى الفترة من 10 ابريل الى 18 ابريل ، وبالتوازى مع هذه التدريبات ، يتم تنظيم ملتقى الموهوبين لطلاب التربية الخاصة والدمج فى انشطة المسرح والرسم والاشغال الفنية وكرة السلة وذلك من جميع محافظات مصر بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10ابريل الى 14 ابريل .

