ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

التعليم تبدأ تنفيذ حزمة تدريبية لمعلمى المدارس الابتدائية الدامجة.. اليوم

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:30 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
تبدأ الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء ، تنفيذ حزمة تدريبية لمعلمى المدارس الابتدائية الدامجة والمدعومة من اليونيسف ، وذلك بالاسماعيلية بالتعاون مع كلية علوم ذوى الاعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق

ومن المقرر أن تستمر هذه التدريبات فى الفترة من 10 ابريل الى 18 ابريل ، وبالتوازى مع هذه التدريبات ، يتم تنظيم ملتقى الموهوبين لطلاب التربية الخاصة والدمج فى انشطة المسرح والرسم والاشغال الفنية وكرة السلة وذلك من جميع محافظات مصر بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10ابريل الى 14 ابريل .

ترشيحاتنا

قصة "العُلا" .. منطقة أثرية تنوي السعودية الاستثمار فيها بـ100 مليار دولار

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

يوميات النجوم على مواقع التواصل .. أول تعليق لـ "شيرين عبد الوهاب" على زواجها من حسام حبيب.. وأصالة ومنة شلبى وعاصي الحلاني يهئنونها بالزواج .. وصلاح عبد الله يطمئن جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية

مصدر أمني يكشف تفاصيل انفجار عربة لبيع المأكولات في الإسكندرية

نجا الضحية وغرق المنقذ.. شهامة وجدعنة الصعايدة تودى بحياة أسرة كاملة فى احتفالات شم النسيم بقنا .. مدرس وزوجته ونجلهما يلقون مصرعهم غرقًا فى نهر النيل

اقض على رائحة الفم الكريهة فى ثوانى معدودة.. بهذا الخليط

مدحت صالح وبوسي يتألقان في ختام شم النسيم بالنادي الأهلي .. صور

حيلة عجيبة تخلصك من الصداع حتى أثناء الصيام

الشاطر يكشف عن مصير إيهاب جلال مع الزمالك .. فيديو

تعرف على منصب حسام غالي عقب اعتزاله كرة القدم .. فيديو

الحضري مهنئا "جوزيه" بعيد ميلاده الـ 72: "كانت أفضل سنين حياتى معاك"

نجم الزمالك السابق : ما يحدث الآن داخل النادي مؤامرة من أجل إسقاطه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

فيديو

ياسين: لاعبى الزمالك ليسوا على قدر وطموحات القلعة البيضاء.. فيديو
تامر عبد المنعم : الرئيس السيسي أنجز 11 ألف مشرع في ولايته الأولى .. فيديو
شاهد .. تعليق مدحت العدل على استقالة مدرب نادي الزمالك
بعد شم النسيم .. تخلصى من الوزن الزائد بكوب من هذا المشروب
مدحت العدل: الدول تنهض بالمشروعات والرئيس يسدد فاتورة الماضى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟