هيئة روسية : استدعاء 4 آلاف و780 سيارة ميتسوبيشي لانسر بسبب الوسائد الهوائية

قالت الهيئة المعنية بالمواصفات الفنية في روسيا اليوم الاثنين إنها أُبلغت باستدعاء أربعة آلاف و780 سيارة من طراز ميتسوبيشي لانسر بشكل طوعي.



وأضافت الهيئة في بيان نشرته وكالة رويترز أن السيارات، التي بيعت خلال الفترة من يوليو تموز 2009 إلى فبراير شباط 2010، ربما تكون قد استدعيت بسبب وجود خلل في الوسائد الهوائية بمقعد السائق.



كانت ميتسوبيشى العالمية قد اعلنت فى مايو 2015 عن خطتها لاستدعاءها لما يقرب من 512 ألف سيارة من بينها 412 ألف خارج اليابان، بحسب تقرير نشر بوكالة بى بى سى.



وقال تقرير نشر على موقع BBC ان الاستدعاء جاء لاستبدال الوسائد الهوائية المعيبة التى تقوم شركة تاكاتا على تصنيعها، والتى تسببت فى مقتل سته، واصابة 100 فرد من مالكى تلك السيارة.



ويعود سبب الاستدعاء الى امكانية انفجار الوسائد الهوائية نتيجة خلل فى جهاز النفخ الخاص بها، بما يؤدي إلى تطاير شظايا داخل السيارة، قد تتسبب فى حدوث اصابات تصل الى حد الوفاه وبسبب الازمة اعلن ما يقرب من 11 مصنعى للسيارات حول العالم ابرزهم تويوتا وهيوندا ومازدا وميتسوبيشى نيتها فى استدعاء ما يقرب من 34 مليون سيارة، تعانى من مشاكل فى وسائدها الهوائية.