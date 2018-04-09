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فن

ماجد المصري لـ "صدى البلد": أهتم بالدور نفسه أكثر من حجمه

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:47 م
ماجد المصري
ماجد المصري
سعيد فراج
قال النجم ماجد المصري، إنه ينظر أولًا إلى طبيعة الدور المعروض عليه قبل الموافقة عليه والبدء في تصويره، مشيرًا إلى أنه ظهر ضيف شرف في فيلم "كلمني شكرًا" قبل 7 سنوات، ولكن الدور ترك أثره لدى المشاهدين.

وأضاف ماجد المصري في تصريح لـ "صدى البلد" أن مساحة الدور لا تمثل فارقا لديه، وأن هناك أدوارا طويلة عرضت عليه، "من الجلدة للجلدة" كما يقال عليها، ولكنه وجد أنها لن تضيف شيئا له، لافتًا إلى أنه يركز فقط على ما سوف يقدمه للجمهور.

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