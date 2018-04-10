ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نائب المندوب الصين لدى الأمم المتحدة : الحل السياسي هو الوحيد لحل الأزمة السورية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:03 ص
نائب المندوب الصيني
نائب المندوب الصيني لدي ​الأمم المتحدة
أ ش أ
أكد نائب المندوب الصيني لدي ​الأمم المتحدة "​ وو هاي تاو" أن بكين تعارض أي استخدام للسلاح الكيماوي، مشيرًا إلى أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية".

ورأى هاي تاو ـ خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الكيمياوي على دوما السورية مساء اليوم الإثنين، أن "النزاع في ​سوريا​ ترك آثارا وخيمة على ​الشعب السوري​"، مشيرا إلى "أننا نؤيد تحقيقا مستقلا وموضوعيا في مزاعم استخدام الكيميائي في سوريا للوصول إلى نتائج منطقية".

من جهته، اعتبر المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أن النظام السوري هو الوحيد المسؤول عن استخدام الكلور والسارين في سوريا، بدعم من روسيا وإيران.

وقال ديلاتر "لا يوجد شك في تورط النظام السوري في هجوم دوما، وندرك تماما وقوع هجومين بالكيمياوي في دوما السبت الماضي"، مضيفا أن النظام السوري يقوم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموافقة روسيا.

وأضاف المندوب الفرنسي" مسؤولية روسيا في المأساة المستمرة في سوريا أمر غير مقبول"، مختتما قوله بإنباريس سوف تتحمل مسؤولياتها كاملة لمنع استخدام الأسلحة الكيمياوية.

لمن جهتها، أكدت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة كارن بيرس، أن لندن تؤمن بأن دمشق مسؤولة عن هجوم الكيماوي.

وأضافت بيرس أن بلادها تدعم مشروع القرار الأمريكي بشأن آلية التفتيش عن الكيماوي في سوريا.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: استهلكنا رنجة وفسيخ بـ 2.5 مليار جنيه فى شم النسيم.. فيديو

وفاء عامر تنشر فيديو لعائلتها بعد تناول الفسيخ

إيهاب جلال: لا أنوي الرحيل عن الزمالك.. والكرة في ملعب مجلس الإدارة

القحطاني : قناة «سلوى» السعودية ستمحو قطر من ذاكرة التاريخ

«آبل» توجه صفعة جديدة للنظام الإيراني

خيري رمضان: حديقة الحيوان استقبلت 105 آلاف مواطن لأول مرة في تاريخها.. فيديو

العامري فاروق: انتظروا مفاجآت الأهلي في الأيام المقبلة

خلاف حاد بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا في مجلس الأمن

شاهد.. تعليق منة شلبى على زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

محافظ القليوبية يستجيب لاستغاثة "مُسنة" بدخولها دار مسنين

جثة البدرشين تكشف «صفقة الموت».. 60 يوما من المفاوضات بعد ذبح طفل الصف تنتهي بإغراق شقيق المتهم حيا.. صور

أموال الإرهابيين تصل أمستردام .. مذيع مغمور يسيء إلى المصريين والانتخابات الرئاسية.. أعضاء الجماعة الإرهابية يتداولون فيديو "لو باخ" ويكتبون بالهولندية ضد مصر .. ودولة الطواحين "صامتة"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

"آبو" يتألق في حفل شم النسيم بالسخنة.. صور

فيديو

إنفوجراف.. «12 أمرًا» يجب الالتزام بها للوقاية من حسد الأقارب.. تعرف عليها
أحمد الشيخ : مستمر مع الاتفاق السعودى فى هذه الحالة
مدحت العدل : بعض مدربي ورش الكتابة يحتاجون إلى تدريب .. فيديو
عدلي القيعي: الأهلي لم يتقاض جنيها واحدا من إعارة «السعيد».. فيديو
عدلي القيعي يكشف سبب ترحيب الخطيب بإعارة عبد الله السعيد ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟