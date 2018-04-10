نائب المندوب الصين لدى الأمم المتحدة : الحل السياسي هو الوحيد لحل الأزمة السورية

أكد نائب المندوب الصيني لدي ​الأمم المتحدة "​ وو هاي تاو" أن بكين تعارض أي استخدام للسلاح الكيماوي، مشيرًا إلى أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية".



ورأى هاي تاو ـ خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الكيمياوي على دوما السورية مساء اليوم الإثنين، أن "النزاع في ​سوريا​ ترك آثارا وخيمة على ​الشعب السوري​"، مشيرا إلى "أننا نؤيد تحقيقا مستقلا وموضوعيا في مزاعم استخدام الكيميائي في سوريا للوصول إلى نتائج منطقية".



من جهته، اعتبر المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أن النظام السوري هو الوحيد المسؤول عن استخدام الكلور والسارين في سوريا، بدعم من روسيا وإيران.



وقال ديلاتر "لا يوجد شك في تورط النظام السوري في هجوم دوما، وندرك تماما وقوع هجومين بالكيمياوي في دوما السبت الماضي"، مضيفا أن النظام السوري يقوم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموافقة روسيا.



وأضاف المندوب الفرنسي" مسؤولية روسيا في المأساة المستمرة في سوريا أمر غير مقبول"، مختتما قوله بإنباريس سوف تتحمل مسؤولياتها كاملة لمنع استخدام الأسلحة الكيمياوية.



لمن جهتها، أكدت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة كارن بيرس، أن لندن تؤمن بأن دمشق مسؤولة عن هجوم الكيماوي.



وأضافت بيرس أن بلادها تدعم مشروع القرار الأمريكي بشأن آلية التفتيش عن الكيماوي في سوريا.