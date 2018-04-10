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مدحت العدل : بعض مدربي ورش الكتابة يحتاجون إلى تدريب .. فيديو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:24 ص
مدحت العدل
مدحت العدل
عمرو ممدوح
قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إن أفضل وقت للكتابة يكون صباح اليوم، بعد الاستيقاظ، فلا يكتب إلا صباحا في تمام الساعة الثامنة، مشيرا إلى أنه منذ انتصاف اليوم يبدأ الضجيج.

وأضاف العدل، في حواره مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج «مصر النهاردة» المذاع على الفضائية «الأولى المصرية» أن كتابة الشعر تمنح الكاتب شعور بالسعادة، إلا أن كتابة الدراما عناء كبير، فالأمر مختلف كثيرا بين كتابة الشعر، وكتابة السيناريو.

أوضح الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أنه يخوض تجربة لأول مرة وهي تدريب ورشة كتابة، قائلا: "ورش الكتابة انتشرت في مصر كالنار في الهشيم، وبعض مدربي الورش يحتاجون إلى تدريب".

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