150 صورة تظهر كيف احتفل المصريون بأعياد شم النسيم

احتفل جموع الشعب المصري، بيوم شم النسيم، أمس الإثنين، في جو من البهجة والسرور، وأقدموا على زيارة الحدائق، والمتنزهات، ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، 100 لقطة للمصريين خلال احتفالهم بأعياد شم النسيم.



وحرص المحتفلون على الأكلات المعتادة في هذا اليوم، وهي الرنجة الفسيخ والبصل، حيث افترشوا ساحات الحدائق وأخذوا في تناول وجبات شم النسيم.



ومن جهتها، كثفت وزارة الداخلية من إجراءاتها في محاولة لتأمين جميع مناطق احتفالات المواطنين.



ومن جهة أخرى، احتفل أعضاء نادي الزمالك بأعياد الربيع وشم النسيم خلال تواجدهم بمقر النادي والتمتع بالألعاب والنزول لحمامات السباحة.



وحرص الأعضاء على توجيه الشكر لرئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور المتواجد معهم بالنادي على ما قدمه طوال الفترة الأخيرة وتطوير النادي بصورة رائعة وكذلك على افتتاح النادي النهري اليوم ليكون متنفس جديد للأعضاء بالنادي.