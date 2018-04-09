وصول أول دفعة من البرتقال المصري للسوق الصيني.. صور

وصلت أول شحنة من البرتقال المصري إلى سوق هينان وانبانج في الصين، وأعلنت شركة تشنجتشو صان فرويت أند فيجيتابل أن أول دفعة من برتقال من نوعية "برتقال فالنسيا المر" من مصر، موضحة أن الدفعة الأولى ضمت 30 صندوقا وقدمت للجمهور في سوق هينان وانبانج الدولي.



وبحسب موقع "فرش بلازا" الصيني فإن البرتقال المصري لاقى استحسان الجمهور وتم بيعه سريعا.



وقال المدير العام للشركة إن حمولة برتقال مصرية سوف يتم توزيعها في شنغهاي وجوانجزو وتشنجتشو وكينجداو.



ولفت الموقع إلى أن هناك تزايدا في إقبال الصين على شراء المنتجات المستوردة لتحقيق الاكتفاء الداخلي.

