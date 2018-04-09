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أمير كرارة يطبخ مكرونة على الهواء لإسعاد يونس ..فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:43 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
استضافت الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة cbc، النجم أمير كرارة، ببرنامج "صاحبة السعادة"، في حلقة تحمل عنوان "باشا مصر".

وتحدث "كرارة"، عن الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" الذي عُرض في الماراثون الرمضاني 2017 وحقق به نجاحًا كبيرًا.

يحكي الفنان، عن ظروف الجزء الأول، كما يتحدث عن نجاحه في فيلم "هروب اضطراري" مع أحمد السقا ويكشف كواليس العمل.

كما يتطرق إلى مشواره مع المجال الفني منذ أن كان يعمل في المجاميع بخمسين جنيها في اليوم، ثم دخوله مجال الإعلانات، ومنه إلى عالم تقديم البرامج.

وخلال الحلقة قام كرارة بطبخ "مكرونة" لإسعاد يونس في مطبخ البرنامج.

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