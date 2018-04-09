ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك ويطالب بعودة جماهير إلى «حلمي زامورا»

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:54 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
طالب الإعلامي خالد الغندور بعودة الجماهير إلى استاد حلمي زامورا لاستعادة هيبة ومكانة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرة أخرى.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر برنامجة" الغندور والجمهور: المذاع عبر فضائية إل تي سي، أن عشاق وجماهير نادي الزمالك هم العامل الوحيد التي تستطيع إعادة الفريق إلى مكانه من جديد، مطالبا بعودة الجماهير إلى المدرجات من أجل عودة الروح.

وأكمل أن لاعبي نادي الزمالك لا تستحق أن ترتدي تي شيرت القلعة البيضاء إلا بعد معرفة قيمته الكروية.

ترشيحاتنا

موقع: «الإخوان الإرهابية» تخطط للسيطرة على تونس مجددا من خلال انتخابات البلدية

محافظ القليوبية يستجيب لاستغاثة "مُسنة" بدخولها دار مسنين

الخطيب يطير إلى ألمانيا خلال ساعات لإجراء جراحة العمود الفقري

إيران توحد سعر صرف العملة المحلية

أحمد موسى: استهلكنا رنجة وفسيخ بـ 2.5 مليار جنيه فى شم النسيم.. فيديو

إسماعيل يوسف يعقد جلسة مع إيهاب جلال لكشف أسباب تصريحات الاستقالة

خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك ويطالب بعودة جماهير إلى «حلمي زامورا»

مصرع أسرة مكونة من 3 أشخاص غرقا بترعة الابراهيمية بأسيوط

انتهاء صلاة الجنازة على آمال فهمى وتشييعها لمثواها الأخير.. فيديو وصور

أمير كرارة يطبخ مكرونة على الهواء لإسعاد يونس ..فيديو

خيري رمضان: حديقة الحيوان استقبلت 105 آلاف مواطن لأول مرة في تاريخها.. فيديو

أصالة تعلق على زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد مرور يومين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

"آبو" يتألق في حفل شم النسيم بالسخنة.. صور

فيديو

إنفوجراف.. «12 أمرًا» يجب الالتزام بها للوقاية من حسد الأقارب.. تعرف عليها
أحمد الشيخ : مستمر مع الاتفاق السعودى فى هذه الحالة
مدحت العدل : بعض مدربي ورش الكتابة يحتاجون إلى تدريب .. فيديو
عدلي القيعي: الأهلي لم يتقاض جنيها واحدا من إعارة «السعيد».. فيديو
عدلي القيعي يكشف سبب ترحيب الخطيب بإعارة عبد الله السعيد ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟