خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك ويطالب بعودة جماهير إلى «حلمي زامورا»

طالب الإعلامي خالد الغندور بعودة الجماهير إلى استاد حلمي زامورا لاستعادة هيبة ومكانة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرة أخرى.



وأضاف الغندور في تصريحات عبر برنامجة" الغندور والجمهور: المذاع عبر فضائية إل تي سي، أن عشاق وجماهير نادي الزمالك هم العامل الوحيد التي تستطيع إعادة الفريق إلى مكانه من جديد، مطالبا بعودة الجماهير إلى المدرجات من أجل عودة الروح.



وأكمل أن لاعبي نادي الزمالك لا تستحق أن ترتدي تي شيرت القلعة البيضاء إلا بعد معرفة قيمته الكروية.