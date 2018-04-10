ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

حكم قضاء ترديد أذكار الصباح والمساء لمن نسيها في وقتها

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:28 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا فات وقت أذكار الصباح بفوات وقتها فيستحب قضاؤها عند تذكرها.

وأضافت الدار": الأولى قراءة الأذكار في وقتها حتى يُنال أجرُها كاملًا؛ فثواب قراءة الأذكار في وقتها أكثر ثوابًا من قراءتها خارج وقتها، ولكن نرجو من الله تعالى ألَّا يحرم مَن قام بقضاء تلك الأذكار مِن واسع فضله وكرمه وثوابه؛ حيث إن هناك من العلماء من قال: إن ثواب القضاء لا يقل في الأجر عن ثواب الأداء لا سيما إذا فات وقتها بعذر.

ترشيحاتنا

مصرع أسرة مكونة من 3 أشخاص غرقا بترعة الابراهيمية بأسيوط

«آبل» توجه صفعة جديدة للنظام الإيراني

إصابة 10 في انقلاب سيارة داخل ترعة بكفر الشيخ

نجم الزمالك السابق : ما يحدث الآن داخل النادي مؤامرة من أجل إسقاطه

أحمد موسى: اقتراب الغزو الأمريكي لسوريا ..فيديو

خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك ويطالب بعودة جماهير إلى «حلمي زامورا»

«لاكسبريس»: شرطية فرنسية برتبة لواء متورطة فى هجوم إرهابي ضد قوات الأمن

أحمد موسى: روسيا اكتشفت الضربة الإسرائيلية ضد سوريا ..فيديو

وفود غربية تغادر جلسة مجلس الأمن مع بدء كلمة المبعوث السوري

سيف زاهر يؤكد صعوبة استمرار إيهاب جلال في تدريب الزمالك

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

محافظ القليوبية يستجيب لاستغاثة "مُسنة" بدخولها دار مسنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

فيديو

شيرين تتغزل في حسام حبيب قبل زواجهما : "ايه الجمال ده" .. فيديو
ربيع ياسين : الزمالك يشهد فوضى كبيرة على المستوى الفنى والادارى .. فيديو
تامر عبد المنعم يشيد بدور الشرطة في تأمين احتفالات شم النسيم .. فيديو
أحمد الشيخ : مستمر مع الاتفاق السعودى فى هذه الحالة
مدحت العدل : بعض مدربي ورش الكتابة يحتاجون إلى تدريب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟