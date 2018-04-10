حكم قضاء ترديد أذكار الصباح والمساء لمن نسيها في وقتها

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا فات وقت أذكار الصباح بفوات وقتها فيستحب قضاؤها عند تذكرها.



وأضافت الدار": الأولى قراءة الأذكار في وقتها حتى يُنال أجرُها كاملًا؛ فثواب قراءة الأذكار في وقتها أكثر ثوابًا من قراءتها خارج وقتها، ولكن نرجو من الله تعالى ألَّا يحرم مَن قام بقضاء تلك الأذكار مِن واسع فضله وكرمه وثوابه؛ حيث إن هناك من العلماء من قال: إن ثواب القضاء لا يقل في الأجر عن ثواب الأداء لا سيما إذا فات وقتها بعذر.

