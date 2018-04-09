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محافظات

معسكر مغلق للمصري ببرج العرب استعدادا للنصر

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
يغادر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بورسعيد بعد قليل متوجهًا إلى الإسكندرية وذلك للانتظام في معسكر مغلق اعتبارًا من مساء اليوم بأحد فنادق مدينة برج العرب، استعدادًا للمباراة المهمة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره النصر والمقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم الخميس القادم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق في الخامسة مساء غدًا الثلاثاء على أحد ملاعب برج العرب مرانه الأساسي استعدادًا للمباراة ، فيما سيختتم الفريق تدريباته استعدادًا للمباراة بمران خفيف مساء بعد غد، الأربعاء.

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