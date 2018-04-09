معسكر مغلق للمصري ببرج العرب استعدادا للنصر

يغادر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بورسعيد بعد قليل متوجهًا إلى الإسكندرية وذلك للانتظام في معسكر مغلق اعتبارًا من مساء اليوم بأحد فنادق مدينة برج العرب، استعدادًا للمباراة المهمة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره النصر والمقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم الخميس القادم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



