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رياضة

عدلي القيعي: الأهلي لم يتقاض جنيها واحدا من إعارة «السعيد».. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:48 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
أكد عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن إعارة صانع ألعاب المارد الأحمر عبدالله السعيد لفلندا لم تعد بالنفع على النادي الأهلي، ولكن تصب فى مصلحة اللاعب ومنتخب مصر.

وأضاف عدلي القيعي خلال تصريحات فضائية:" النادي الأهلي لم يتقاض جنيها واحدا من إعارة السعيد، ولكن الأهم هو مصلحة المنتخب المصري وقرار إعارة اللاعب جاء بناء على ذلك".

وتابع: "دورنا كان الحل فى ظل عدم مشاركة اللاعب مع الفريق، والسعيد رحب بالأمر وتم ذلك من خلال التنسيق مع المنتخب".

كان النادى الأهلي قد جمد عبد الله السعيد بعدما علم أن اللاعب وقع على عقود انضمامه للزمالك قبل التجديد للأول، وقرر إعارة أو بيع اللاعب في السوق الصيفية المقبلة.

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