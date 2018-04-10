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أخبار العالم

إعلام رسمي : عشرات المسلحين والرهائن يغادرون دوما بموجب اتفاق

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:03 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رويترز
قالت وسائل إعلام رسمية إن عشرات الرهائن الذين أطلقت المعارضة المسلحة السورية سراحهم في مدينة دوما وصلوا إلى خطوط الجيش السوري مساء اليوم الاثنين بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا يغادر بموجبه المقاتلون المدينة المحاصرة.

وقال التلفزيون السوري إن عشرات من مقاتلي المعارضة وأسرهم غادروا الجيب أيضا حيث ستنقلهم 25 حافلة على الأقل من خلال معبر الوافدين. وأضاف أنهم سيقصدون بعد ذلك منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال البلاد قرب الحدود التركية.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن جميع الرهائن الباقين في دوما غادروا في حافلتين مساء اليوم الاثنين.

كانت عملية المقايضة قد بدأت أمس عندما تم الإفراج عن حوالي 75 رهينة. وجرى نقلهم إلى استاد في دمشق حيث كان بانتظارهم المئات من أقاربهم.

ويمنح الاتفاق ممرا آمنا لآلاف المسلحين للخروج من دوما القريبة من العاصمة في مقابل إفراج جماعة جيش الإسلام عن الرهائن وأسرى الحرب وبعضهم محتجزون منذ سنوات.

وقال مفاوضون من المعارضة إن الشرطة العسكرية الروسية ستدخل دوما لتنفيذ الاتفاق.

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